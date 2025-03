adesso: Gebremste Expansion mit verbesserter Marge

Nach Darstellung von SMC-Research habe adesso SE im Jahr 2024 den langjährigen Wachstumstrend fortsetzen können, zugleich aber auch, anders als 2023, das Ergebnis wieder gesteigert. Darin spiegele sich laut SMC-Analyst Adam Jakubowski auch die veränderte Balance zwischen Wachstumsdynamik und Ergebnisqualität, auf deren Basis auch für das laufende Jahr ein moderates Wachstum mit einer einer weiteren Margenverbesserung zu erwarten sei.

Im Geschäftsjahr 2024 habe adesso laut SMC-Research den langjährigen Wachstumstrend fortsetzen können und den Umsatz um 14 Prozent auf knapp 1,3 Mrd. Euro gesteigert. Damit sei auch das Umsatzziel, die Erlöse auf über 1.250 Mio. Euro zu steigern, erreicht worden. Das gelte für das Ergebnis nur in eingeschränkter Form. Denn die ursprüngliche Prognose (EBITDA zwischen 110 bis 130 Mio. Euro) habe im Jahresverlauf auf 80 bis 110 Mio. Euro revidiert werden müssen, was mit 98,3 Mio. Euro nun sicher erreicht worden sei. Die EBITDA-Marge, die 2023 deutlich auf 7,0 Prozent gesunken sei, habe sich so zumindest wieder teilweise auf 7,6 Prozent erholt.