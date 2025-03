Prognosen könnten nach unten revidiert werden!

Der Aktienkurs von Nvidia stieg im vergangenen Jahr um 190 Prozent, 2023 waren es sogar 240 Prozent. Der Anfang Januar 2023 gebildete Aufwärtstrend wurde jedoch durch den Deepseek-Moment nachhaltig durchbrochen. Auch wenn eine Bestätigung des Ausmaßes der Ressourcenschonung der KI von Deepseek noch aussteht, haben die Marktteilnehmer Kasse gemacht und den Kurs nach unten gedrückt. Ebenso lastet die Umsetzung von Trumps Zollpolitik auf der Nvidia-Aktie. Von diesen Tiefschlägen hat sich der Aktienkurs von Nvidia nie mehr richtig erholt. Seit Dienstag, dem 18. Februar 2025, hat der Kurs gut 22 Prozent nachgegeben. Bei diesem zweistufigen Rückgang wurde die Unterstützung bei 105,14 US-Dollar getestet, aber nicht durchbrochen. Die Gegenbewegung nach oben kam sehr schnell beim Widerstand am Level von 121,78 US-Dollar zum Stehen. Hier lohnt sich ein Blick auf die Fundamentaldaten. Der Zuwachs beim Bilanzgewinn vom Geschäftsjahr 2023/24 auf das Geschäftsjahr 2024/25 wird mit plus 270 Prozent geschätzt. Das KGV sinkt dabei von 112,56 auf 25,35. Werden die oben genannten Probleme aber schlagend, müssten die optimistischen Bilanzgewinne jedoch nach unten revidiert werden. Eine Fortsetzung des Kursrückgangs auf zumindest 93,18 US-Dollar wäre die Folge.

Fazit

Die Marktteilnehmer beginnen, die Aktie von Nvidia skeptischer zu sehen. Der Aufwärtstrend ist längst einer Konsolidierung gewichen.

Mit einem Open End Turbo Short (WKN JV6KP5) könnten risikofreudige Anleger, die einen fallenden Kurs der Aktie von Nvidia in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,97 profitieren. Das Ziel sei bei 93,18 US-Dollar angenommen (4,00 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 25 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 121,78 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 1,36 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.