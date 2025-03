Chinas Industriestimmung hellt sich trotz Handelsstreit etwas auf

PEKING (dpa-AFX) - Die Stimmung in großen und staatlich dominierten chinesischen Industriebetrieben hat sich im März trotz des Handelskonflikts mit den USA und Europa weiter verbessert. Der Einkaufsmanagerindex sei im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Punkte auf 50,5 Zähler gestiegen, teilte das Statistikamt am Montag in Peking mit. Volkswirte hatten eine leichte Verbesserung erwartet.

Der Stimmungsindikator für Industriebetriebe in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt stieg den zweiten Monat in Folge und kletterte weiter über die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten. Werte über der Marke deutet auf Wachstum hin. Zeitgleich wurde auch ein Indikator für die Stimmung in den Betrieben des Dienstleistungssektors veröffentlicht, der sich ebenfalls leicht verbesserte und weiter über die Expansionsschwelle kletterte.