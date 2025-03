"Niemand weiß, wie weit Trump geht" – globaler Sell-off hat bereits begonnen!

Die weltweiten Aktienmärkte geraten zunehmend unter Druck, nachdem US-Präsident Donald Trump weitreichende Zollmaßnahmen angekündigt hat. Reziproke Zölle sollen künftig gegen fast alle Handelspartner erhoben werden. "Man würde mit allen Ländern beginnen", erklärte er an Bord der Air Force One. Für Investoren bedeutet das: neue Unsicherheit – in einer ohnehin fragilen Phase der Weltwirtschaft.

Bereits am Donnerstag sollen 25-prozentige Zölle auf ausländische Autos und Autoteile in Kraft treten. Weitere Maßnahmen sollen am 2. April folgen – dem von Trump angekündigten "Tag der Befreiung". Analysten warnen jedoch vor überhöhten Erwartungen. Zwar könnten die Märkte auf Klarheit hoffen, doch Beobachter mahnen: Eine vollständige Liste aller geplanten Zölle oder ein verlässlicher Zeitplan sei unwahrscheinlich.