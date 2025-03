CANCOM SE - Aktie im Rampenlicht - 31.03.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von CANCOM SE in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +12,84 % bestehen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,30 % geändert.

Der IT-Dienstleister Cancom blickt vorsichtig auf das noch junge Jahr. Nach einer schwachen wirtschaftlichen Entwicklung im privaten sowie im öffentlichen Sektor und einer damit verbundenen Kaufzurückhaltung der Kunden im vergangenen Jahr bringe …

In 2024, the company showcased remarkable financial growth, with a 14.1% revenue surge and a robust international expansion, setting a stable yet ambitious course for the future.

CANCOM SE zeigt 2024 mit Umsatzwachstum und stabilem Cashflow Stärke, trotz leichtem EBITDA-Rückgang.