Symrise: Gehebelte Renditechancen mit (Turbo)-Calls

Die Aktie des DAX-Unternehmens Symrise (ISIN: DE000SYM9999), dem Hersteller von Aromen, Duftstoffen sowie kosmetischen Grund- und Wirkstoffen, entwickelte sich in den vergangenen 12 Monaten mit einem Minus von 15 Prozent vollständig konträr zum DAX, der seit diesem Zeitpunkt trotz der jüngsten Kursverluste noch immer mit 20 Prozent im Plus liegt. Nachdem die Aktie am 26.3.25 bei 88,56 Euro auf ein neues Jahrestief gefallen war, konnte sie sich in den vergangenen Tagen wieder kräftig auf ihr aktuelles Niveau bei 94,50 Euro erholen.

Da sich das Wachstum das Unternehmens nach einem gedämpften Jahresauftakt im zweiten Halbjahr wieder beschleunigen könnte, bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 120 Euro ihre Kaufempfehlung für die Symrise-Aktie. Kann die Symrise-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 100 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.