Börsenstart Europa - 31.03. - FTSE Athex 20 stark +1,70 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.612,71 PKT und fällt um -1,15 %.

Top-Werte: Kontron +1,00 %, IONOS Group +0,98 %, Eckert & Ziegler +0,94 %

Flop-Werte: CANCOM SE -14,02 %, Carl Zeiss Meditec -4,97 %, SILTRONIC AG -4,95 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (09:59:50) bei 5.284,84 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: Iberdrola +0,67 %, Enel +0,60 %, EssilorLuxottica +0,58 %

Flop-Werte: BASF -3,28 %, Stellantis -2,57 %, Compagnie de Saint-Gobain -2,39 %

Der ATX steht aktuell (09:59:47) bei 4.120,16 PKT und fällt um -0,37 %.

Top-Werte: Telekom Austria +0,35 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,31 %, OMV +0,08 %

Flop-Werte: Andritz -6,57 %, Raiffeisen Bank International -6,50 %, Lenzing -3,58 %

Der SMI bewegt sich bei 12.750,94 PKT und fällt um -0,60 %.

Top-Werte: Swisscom 0,00 %, Swiss Life Holding -0,06 %, Nestle -0,13 %

Flop-Werte: ABB -3,45 %, UBS Group -2,58 %, Partners Group Holding -2,54 %

Der CAC 40 steht aktuell (09:59:53) bei 7.845,30 PKT und fällt um -0,70 %.

Top-Werte: Thales +1,15 %, ORANGE +0,93 %, EssilorLuxottica +0,58 %

Flop-Werte: Societe Generale -3,20 %, Stellantis -2,57 %, Teleperformance -2,51 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:21) bei 2.503,79 PKT und fällt um -0,99 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +0,93 %, Telia Company +0,86 %, Essity Registered (B) +0,51 %

Flop-Werte: ABB -3,45 %, Sandvik -2,01 %, Swedbank Shs(A) -1,89 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:20) bei 4.190,00 PKT und steigt um +1,70 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +4,67 %, Jumbo +0,54 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,17 %

Flop-Werte: Public Power -3,62 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -2,63 %, Metlen Energy & Metals -2,56 %