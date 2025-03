Alibaba.com verzeichnet zweistelliges Bestellwachstum in Deutschland während der March Expo

Die March Expo ist das Flaggschiff der Beschaffungs-Events von Alibaba.com. Sie verbindet Millionen von Käufern und Verkäufern aus der ganzen Welt und hilft ihnen, die neuesten Produktmöglichkeiten zu entdecken und neue Lieferantenpartnerschaften aufzubauen. Die einmonatige virtuelle Veranstaltung nutzt Technologie, KI und digitale Beschaffung, um deutschen KMU den Zugang zu Wachstumschancen im globalen Handel zu erleichtern. In diesem Jahr war das Engagement deutscher Unternehmen besonders hoch – ein Zeichen für die wachsende Bedeutung der digitalen Beschaffung im heutigen Markt.

Das deutsche B2B-Auftragswachstum von Alibaba.com wurde durch das Wachstum in mehreren wichtigen Produktkategorien in ganz Europa angetrieben‡, insbesondere im Bereich Einzelhandel und Mode. So haben sich die Bestellungen von Produkten aus dem Bereich Schuhe & Accessoires mehr als verdoppelt (+105%), während Bekleidung & Accessoires um fast die Hälfte zulegten (+48%). Vor allem die Bestellungen für Freizeitsportschuhe und Fußballbekleidung stiegen um 173 bzw. 124 Prozent, da die Nachfrage nach Sportartikeln in Europa weiter wächst und das Interesse an neuen und aufstrebenden Sportarten– von Padel bis Frauenfußball – steigt.

Diese Trends stimmen mit einer aktuellen Studie im Auftrag von Alibaba.com§ überein. Sie zeigt, dass über ein Drittel (36%) der deutschen KMU aktiv nach neuen und trendigen Produkten suchen, um Kunden anzuziehen. Ebenso wichtig ist ihnen die Auswahl vertrauenswürdiger Lieferanten (33%) und nachhaltiger Produkte (30%). Das verdeutlicht eine umfassende Veränderung ihrer Beschaffungsstrategie: Immer mehr Unternehmen erweitern ihr Sortiment, um in einem dynamischen Markt wettbewerbsfähig zu bleiben.