RWE verkauft Windpark-Anteile für 1,4 Milliarden Euro: Was steckt dahinter?

Der Energiekonzern RWE verkauft große Anteile an zwei Offshore-Windparks in der Nordsee an den staatlichen norwegischen Pensionsfonds. Für insgesamt 1,4 Milliarden Euro erwirbt Norges Bank Investment Management (NBIM) 49 Prozent an den Projekten Nordseecluster (1,6 Gigawatt) und Thor (1,1 Gigawatt).

RWE setzt auf Partnerschaft mit Norwegens Staatsfonds