Bertelsmann erzielt 2024 erneut Milliardengewinn und investiert mehr als 2 Milliarden Euro (FOTO)

- Konzernumsatz von 19 Mrd. Euro

- Operating EBITDA adj. mit 3,1 Mrd. Euro trotz Verkaufs von Majorel auf hohem

Vorjahresniveau

- Konzernergebnis zum zehnten Mal in Folge über 1 Mrd. Euro

- Nordamerika mit 29 Prozent erstmals mit höchstem Umsatzanteil

- Eigenkapital von 15,6 Mrd. Euro, Eigenkapitalquote 47 Prozent

- Höchste Investitionstätigkeit seit 2005; Boost-Investitionen von 1,8 Mrd. Euro

- Ausblick 2025: "Umsatzanstieg von 4 bis 5 Prozent sowie Ergebnisanstieg."



Das internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen Bertelsmann

erzielte im Geschäftsjahr 2024 mit einem organischen Wachstum von mehr als 3

Prozent einen Konzernumsatz von 19,0 Mrd. Euro. Erstmals in der

Unternehmensgeschichte entfiel der höchste Umsatzanteil auf Nordamerika, eine

Verdopplung seit 2011.





Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagt: "Wir blicken auf eingutes Geschäftsjahr 2024, in dem sich die Strategie der vergangenen Jahre, dieoperative Stärke und breite, internationale Aufstellung erneut ausgezahlt haben.Nahezu alle Geschäfte trugen zu diesem Erfolg bei. Das operativeGeschäftsergebnis lag trotz des Verkaufs von Majorel mit einem Ergebniseffektvon 311 Millionen Euro auf dem hohen Vorjahresniveau von 3,1 Milliarden Euro.Unser Konzernergebnis erreichte zum zehnten Mal in Folge mehr als 1 MilliardeEuro. Mit 2,1 Milliarden Euro war unsere Investitionstätigkeit so hoch wiezuletzt vor 20 Jahren."Der Konzernumsatz von Bertelsmann lag mit 19,0 Mrd. Euro aufgrund des Verkaufsder Anteile am Customer-Experience-Unternehmen Majorel im November 2023 unterdem Wert des Vorjahres (Vorjahr: 20,2 Mrd. Euro). Das organische Wachstumhingegen betrug 3,3 Prozent. Mit 29 Prozent vom Gesamtumsatz wurde der größteUmsatzanteil in Nordamerika erwirtschaftet.Das Operating EBITDA adjusted verblieb mit 3,1 Mrd. Euro auf dem hohenVorjahresniveau (Vorjahr: 3,1 Mrd. Euro). Der Ergebnisentfall infolge desVerkaufs der Majorel-Anteile (311 Mio. Euro) wurde damit vollständigkompensiert.Das Konzernergebnis betrug 1,0 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,3 Mrd. Euro) und lag damitunter dem Wert des Vorjahres, der insbesondere durch den Gewinn aus dem Verkaufder Majorel-Anteile geprägt war.Das Eigenkapital von Bertelsmann erhöhte sich auf 15,6 Mrd. Euro (Vorjahr: 15,2Mrd. Euro). Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 47 Prozent (Vorjahr: 46Prozent).Die wirtschaftlichen Investitionen erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um 0,5Mrd. Euro auf 2,1 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,6 Mrd. Euro) - so viel, wie zuletzt imJahr 2005.