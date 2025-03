Trump-Angst: Gold, Bitcoin, Junk - warum es jetzt wirklich ernst wird!

Die Trump-Angst geht um: Gold steigt wieder auf ein neues Allzeithoch, während Bitcoin fällt. Zufall? Nein. Gold profitiert in Zeiten extremer Unsicherheit von seiner Eigenschaft als sicherer Hafen - während Bitcoin als Liquiditäts-Asset zusammen mit den Aktienmärkten verliert. Offenkundig sollen die am "Liberation Day" am 02.April zu verkündenden Zölle laut einem Bericht des "Wall Street Journal" sehr hoch ausfallen - das wäre dann nach den Autozöllen von 25% der nächste negative Schock. Am Beispiel der Autozölle wird sichtbar, wie bei Trump Ideologie über Realität steht: es sei ihm egal, so der US-Präsident am Wochenende, wenn Autos teurer würden, die Amerikaner könnten ja in den USA hergestellte Autos kaufen. Dass selbst in den USA hergestellte Autos deutlich teurer werden, weil 50% der Teile aus dem Ausland importiert werden und nun bei jedem Grenzübertritt mit 25% bezollt werden sollen, scheint er nicht zu realisieren. Nun fürchtet die Wall Street die Rezession - erstsmals springen als Warnsignal die Risikoprämien für Junk Bonds deutlich nach oben..

1. Aktienmärkte: Korrektur oder Bärenmarkt? Trump in Zwickmühle

2. Europa-Aktien mit Rekordvorsprung vor Wall Street – bleibt das so?

