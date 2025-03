Mit modernen BI-Lösungen und effektiven Mitarbeiterschulungen zu mehr Erfolg für Großhändler (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Speyer (ots) - Innovative Technologien bieten enorme Vorteile fürGroßhandelsunternehmen - eine ineffiziente Nutzung führt jedoch zu großenPotentialeinbußen. Damit die Kunden von Proventus Analytics das Maximum ausihrer Business Intelligence Lösung herausholen können, bieten Marcel Eichler undSimon Werner ein Komplettpaket an, das umfassende Beratung und Unterstützungbeinhaltet. Wie sie sicherstellen, dass die Mitarbeitenden ihrer Kunden denUmgang mit der neuen Technologie zuverlässig erlernen, verraten diegeschäftsführenden Gesellschafter von Proventus in diesem Beitrag.Innovative Technologien eröffnen Unternehmen heute Chancen, die noch vor wenigenJahren undenkbar waren. Besonders Business Intelligence (BI) hat sich als echterEffizienz-Booster entpuppt. Aber BI kann noch mehr: Es liefert wertvolleInsights, die helfen, strategische Entscheidungen zu treffen - und genau dasverschafft Unternehmen einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil. Gerade imGroßhandel, wo täglich riesige Datenmengen anfallen, liegt hier enormesPotenzial. Wer diese Daten mithilfe moderner Analyse-Tools gezielt auswertet,schafft nicht nur die Grundlage für smarte Entscheidungen, sondern auch fürzukunftsweisende Technologien wie maschinelles Lernen oder den Einsatz von KI.Trotzdem zögern viele Unternehmen, BI-Lösungen tatsächlich in die Praxisumzusetzen. Häufig ist die Sorge groß, dass die Tools im Alltag nicht richtiggenutzt werden - sei es aus Mangel an Know-how oder wegen komplizierterBenutzeroberflächen. "Die Vorteile von BI-Lösungen für den Großhandel sindenorm, aber die beste Technologie hilft nicht, wenn sie nicht richtig eingesetztwird", erklärt Marcel Eichler, geschäftsführender Gesellschafter von ProventusAnalytics."Viele Unternehmen zweifeln daran, dass ihre Mitarbeitenden das datengestützteArbeiten umsetzen können - und tatsächlich ist es keine Selbstverständlichkeit.Damit es gelingt, braucht es gezielte Schulungen, kontinuierlichen Austausch mitden Führungskräften und eine klare Erwartungshaltung: Datengetriebenes Arbeitenerfordert Einsatz und Eigenverantwortung - es reicht nicht, sich auf bestehendeKundenbeziehungen zu verlassen", ergänzt Simon Werner, der ebenfallsgeschäftsführender Gesellschafter von Proventus Analytics ist. "Mit umfassenderUnterstützung und praxisbezogenen Schulungen können wir allerdings reibungsloseÜbergänge gewährleisten." Gemeinsam helfen die Experten Großhandelsunternehmendabei, durch den Einsatz innovativer Technologie bessere Ergebnisse und