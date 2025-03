TUI - Aktie im Rampenlicht - 31.03.2025

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von TUI mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -19,51 % hinnehmen.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -1,90 % geändert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

TUI AG embarks on a transformative journey with two new vessels, aligning with the thriving UK cruise market and promising lucrative returns.

TUI AG plant eine umfassende Flottenerneuerung bei Marella Cruises mit zwei neuen Schiffen, die von Fincantieri S.p.A. gebaut werden. Das Projekt hat einen Wert von über 2 Milliarden Euro.