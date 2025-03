Airbus erhält Großauftrag von Flugzeug-Leasinggesellschaft BOC Aviation

Dreieckskopf-Strudelwurm schrieb 22.05.24, 09:54

Der Markt mag keine Monopole, und auch Boeing hat m.M.n. die Zeichen der Zeit begriffen und gewisse Weichenstellungen vorgenommen um die Fehlentwicklungen in der Vergangenheit, insb. in der mitunter zweifelhaften Besetzung von Posten im Exekutivkommitee, zu korrigieren. Diese werden aber auch erst mittelfristig sichtbar.

Einen schweren Tanker wieder auf Kurs zu bekommen, insb. was die Firmenkultur und das richtige Quality Mindset angeht, ist eine beliebig schwierige Aufgabe, die Zeit benötigt. In Zeiten ungünstiger Demografie umso mehr. Ich kann mir vorstellen, dass es langfristig bei dem (mehr oder weniger) Duopol bleibt, jeweils mit leichten zeitweisen Verschiebungen zu der einen oder anderen Seite. Die Rolle Chinas und Indiens wird hier langfristig zu beobachten sein, aber in unmittelbarer Zukunft m.E. noch nicht.