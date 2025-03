Investitionen in Reindustrialisierung für europäische und US-amerikanische Konzerne wichtiger als kurzfristige Rentabilität

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) -- Investitionen von voraussichtlich 4,7 Billionen US-Dollar in den nächsten dreiJahren in Reindustrialisierungsmaßnahmen innerhalb und außerhalb derheimischen Märkte (gleiche Prognose letztes Jahr noch 3,4 Billionen US-Dollar)- abmildern der Auswirkungen steigender Zölle, von Druck auf die Lieferkettenund Handelsstreitigkeiten- Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat im vergangenen Jahr Teile ihrerProduktion zurück ins Inland oder in nahegelegene Länder verlagert- "Friendshoring" von Produktion und Beschaffung für fast drei Viertel derOrganisationen zentrale StrategieGroße Unternehmen in den USA und Europa schärfen derzeit mit Nachdruck ihreStrategien zur Reindustrialisierung. Die Umgestaltung globaler Lieferketten undProduktionskapazitäten, einschließlich einem Zurückholen beziehungsweise"Nearshoring"[1] der Produktion sowie Diversifizierung, spielt dabei einewichtigere strategische Rolle als kurzfristige Rentabilität. Fast 60 Prozent derglobalen Führungskräfte wollen ihre Bemühungen trotz höherer Kosten fortsetzenund die meisten Unternehmen (65 %) reduzieren ihre Abhängigkeit von chinesischenProdukten. Stattdessen planen sie, in den nächsten drei Jahren in"Friendshoring" zu investieren, um die Risiken in ihren Lieferketten zureduzieren. Das zeigt die diesjährige Ausgabe der Studie des Capgemini ResearchInstitute, " The Resurgence of Manufacturing: Reindustrialization Strategies inEurope and the US (https://www.capgemini.com/insights/research-library/reindustrialization-of-europe-and-US-2025) "."Nach Jahrzehnten der Globalisierung erleben wir derzeit eine Phase derReindustrialisierung. Unternehmen reduzieren Risiken und diversifizieren ihreProduktion wie auch Lieferketten durch ein 'Friendshoring', um wieder näher andie Absatzmärkte zu kommen" , sagt Aiman Ezzat, Chief Executive Officer vonCapgemini. "Die Komplexität und Kosten, die mit der Neuorganisation vonLieferketten verbunden sind, werden dabei nicht unterschätzt. Unternehmentätigen die Investitionen jedoch, um besser auf das unvorhersehbaremakroökonomische Umfeld zu reagieren und um die langfristigeWettbewerbsfähigkeit zu fördern. Einen Vorteil bietet dabei die Nutzung modernerTechnologie. In einer sich verändernden globalen Landschaft ist die regionaleZusammenarbeit mit Lieferanten, Technologieanbietern und politischenEntscheidungsträgern zentral für den Aufbau eines widerstandsfähigen,adaptierbaren Produktionsökosystems."Steigende Zölle und Druck auf Lieferketten forcieren die ReindustrialisierungLaut der Umfrage, die vom 1. bis 20. Januar 2025 durchgeführt wurde, bringen die