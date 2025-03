Zahlungsschwierigkeiten nach dem Ostergeschäft - Experte gibt 5 Tipps, wie Händler trotzdem an ihr Geld kommen (FOTO)

Buchholz i. d. Nordheide (ots) - Das Ostergeschäft läuft bereits an und bringt

für viele Händler große Chancen mit. Doch nach der Osterzeit kommt dann die

Realität: Viele Händler stehen vor der Herausforderung, offene Rechnungen

einzutreiben. Die Liquidität vieler Käufer ist erschöpft, Rechnungen werden

übersehen oder absichtlich verzögert und es drohen Zahlungsausfälle. Wie können

Händler sicherstellen, dass ihre Forderungen trotzdem beglichen werden?



Gerade nach dem Ostergeschäft sind klare Strategien gefragt, um ausstehende

Zahlungen effektiv einzufordern - ohne die Kundenbindung zu verlieren. Welche

Maßnahmen Händler ergreifen können, um ihre Liquidität auch nach den

Osterfeiertagen zu sichern, verrät dieser Beitrag.





Klare und transparente KommunikationUm Missverständnisse zu vermeiden, sollten Zahlungsziele und -konditionen klarund deutlich auf der Rechnung ersichtlich sein. Neben dem Rechnungsbetrag undgut lesbaren Bankdaten des Zahlungsempfängers, die nach dem IBAN-Formatausgedruckt werden, ist es wichtig, das genaue Fälligkeitsdatum anzugeben. Sowissen Kunden sofort, bis wann sie welchen Betrag überweisen müssen. Zurrechtlichen Absicherung empfiehlt es sich, ein konkretes Datum zu nennen,anstatt vage Formulierungen wie "schnellstmöglich" oder "unverzüglich" zuverwenden - diese setzen den Kunden nicht in Verzug.Mahnungen positiv formulierenEine Zahlungsverzögerung erfolgt häufig unabsichtlich, nicht selten werdenRechnungen einfach vergessen. Auch finanzielle Schwierigkeiten können ein Grunddafür sein. Ist dies der Fall, erhalten Käufer eventuell Mahnungen von mehrerenGläubigern. Daher hilft es, sich positiv abzuheben und Kunden nicht direkt mitbedrohlichen Formulierungen zu verschrecken. Eine freundliche Formulierung hatdeutlich bessere Erfolgsaussichten. Sie erzeugt Aufmerksamkeit, sorgt für einehöhere Priorisierung und hinterlässt trotz des unangenehmen Inhalts selten einnegatives Gefühl. Zudem hilft es, die Kundenbindung nicht zu gefährden. Das giltvor allem, wenn das Versäumen der Zahlung erstmals auftritt.Unkomplizierte ZahlungsabwicklungEs gibt heutzutage eine Vielzahl von Zahlungssystemen. Wer es seinen Kundenmöglichst einfach machen möchte, bietet ihnen die Chance, aus verschiedenenOptionen zu wählen und so den präferierten Zahlungsweg zu nutzen. Ob PayPal, Apple Pay, Kreditkarte oder Überweisung - die Bandbreite ist groß, und vieleKunden haben eine bevorzugte Methode, die ihren Möglichkeiten am bestenentspricht. Noch einfacher wird es, wenn sie per Link oder QR-Code direkt zurZahlung weitergeleitet werden. Das steigert die Chancen, dass Rechnungen direkt