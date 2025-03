PNE: Verkaufsaktivitäten mit starkem Ergebniseffekt

PNE habe im letzten Jahr die Verkaufsaktivitäten stark gesteigert und damit auch eine Fokussierung auf die Kernmärkte eingeleitet, die mit dem Verkauf der Tochtergesellschaften und Projekte in den USA und in Schweden gestartet worden sei.

Die umfangreichen Veräußerungen, insbesondere von Projekten in Deutschland, haben eine Umsatzsteigerung um 73 Prozent auf 210,4 Mio. Euro und eine Verbesserung des EBITDA von 39,9 auf 69,0 Mio. Euro ermöglicht. Damit sei die ursprüngliche EBITDA-Guidance (40 bis 50 Mio. Euro) ebenso deutlich übertroffen wie die Schätzungen der Analysten.

PNE achte nun stärker darauf, dass die kurzfristige Ertragserzielung durch Projektverkäufe und der mittel- bis langfristige Potenzialaufbau durch Investitionen in das eigene Portfolio in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. Zugleich habe das neue Management, das in den letzten zwölf Monaten installiert worden sei, einen umfangreichen Optimierungsprozess eingeleitet, um die erfolgreiche Unternehmensentwicklung in einem anspruchsvoller gewordenen Umfeld fortzusetzen.

Für das laufende Jahr habe sich die Gesellschaft zunächst ein EBITDA von 70 bis 110 Mio. Euro zum Ziel gesetzt. Basis dieser Prognose seien geplante Projektverkäufe, insbesondere auch in den Kernmärkten Deutschland und Polen sowie in Rumänien, ein möglicher Komplettverkauf der Aktivitäten in Panama und der Türkei sowie anstehende Meilensteinzahlungen. Bis 2027 solle das EBITDA auf rund 140 Mio. Euro gesteigert und damit gegenüber 2024 verdoppelt werden.

Die Analysten trauen dem Unternehmen das Erreichen dieser Ziele zu und haben ihre Gewinnschätzungen in Reaktion auf die neuen Informationen etwas angehoben. Zusammen mit dem Roll-over-Effekt aus der Umstellung des Modells auf das neue Basisjahr 2025 habe das zu einem Anstieg ihres Kursziels von 14,50 auf 16,00 Euro geführt. Angesichts eines Kurspotenzials von 13 Prozent rechtfertige das weiterhin die Einstufung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2025 um 10:45 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 31.03.2025 um 9:15 Uhr fertiggestellt und am 31.03.2025 um 10:30 Uhr veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2025/03/2025-03-31-SMC-Update-PNE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die PNE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 14,10EUR auf Tradegate (31. März 2025, 10:41 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Holger Steffen

Kursziel: 16,00 EUR