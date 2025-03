Start von MOBIX Park & Charge / Das Airbnb für Parken und Laden (FOTO)

München (ots) - Mit dem heutigen Start von MOBIX Park & Charge

(https://mobix.ai/2025/03/17/announcing-the-launch-of-mobix-park-charge/)

beginnt eine neue Ära des Parkens und Ladens von Elektrofahrzeugen. Von vielen

als das "Airbnb für Parken und Laden" bezeichnet, hilft MOBIX Park & Charge

dabei, drei der größten Mobilitäts-Herausforderungen zu begegnen: es gibt zu

wenige Parkplätze, zu wenige Ladesäulen und zuviel Stau - sowie gestresste

Fahrer und unnötige CO2-Emissionen.



Mit MOBIX finden Autofahrer Privat-Parkplätze und Ladestationen, reservieren und

bezahlen diese direkt in der App. Privatpersonen bieten ihre Parkplätze und

Ladestationen zur Nutzung an, verringern Verkehrsprobleme und verdienen sich

nebenbei ein Zusatzeinkommen.





Während öffentlicher Parkraum durch Stadtberuhigungsmassnahmen immer knapperwird und der Parkbedarf nicht durch bestehende Parkhäuser aufgefangen werdenkann, gibt es gerade innerstädtisch viele freie, aber bislang unzugängliche,private Parkplätze. Viele Privatparkplätze bleiben allerdings weite Teile desTages ungenutzt. Mit MOBIX haben Parkplatzinhaber nun die Möglichkeit, ihreParkplätze während dieser Leerlaufzeiten zu vermieten: einfach in der MOBIX Appdie verfügbaren Zeiten angeben und auf die ersten Mietanfragen warten - fertig!Für Autofahrer erweist sich MOBIX als Rettung: sie können in unmittelbarer Näheihres Zielortes einen Parkplatz finden und sogar reservieren, damit dieser beiAnkunft auch verfügbar ist. Für den Parkplatzinhaber bietet MOBiX eine einfacheMöglichkeit für einen Nebenverdienst.Analog zu Parkplätzen lassen sich mit MOBiX auch freie private Ladestationenfinden und reservieren. Das ist für Fahrer von Elektroautos eine Wohltat: weröffentliche Ladesäulen sucht, kennt das Problem - es gibt zu wenige, und immerwieder sind die freien Säulen nicht funktionstüchtig. In der MOBIX App lassensich zusätzlich zu öffentlichen auch private Ladestationen finden, diereserviert und über die MOBIX App mit Kreditkarte oder MOBIX Kryptotoken bezahltwerden.MOBIX Chef Michael Reuter über die Vorteile von Park & Charge: "Mit MOBIX wollenwir das für Parken und Laden erreichen, was Airbnb für Übernachtungen geschaffthat: leerstehende, ungenutzte Kapazitäten besser auslasten. Damit schaffen wirein größeres Angebot für Konsumenten, entlasten den Verkehr, helfenCO2-Emissionen zu senken und ermöglichen Privathaushalten ein Zusatzeinkommen".MOBIX Park & Charge ist ab sofort als Update der beliebten MOBIX App im Apple App Store (https://apps.apple.com/de/app/mobix/id1569145214) und auf Google Play(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.datarella.mobix) inenglischer Sprachversion international verügbar.Über MOBIXDie MOBIX App wird seit 2022 von der MOBIX Marketplace GmbH mit Sitz in München,Deutschland, betrieben. Das integrierte Belohnungssystem MOBIX Miles fördert dieNutzung nachhaltiger Transportmittel, wie Fahrräder, eBikes, Scooter undElektrofahrzeuge. Mit über 550.000 aktiven Nutzern im Bereich Mikromobilitätbietet MOBIX ab April 2025 auch Autofahrern sowie Inhabern von Parkplätzen undLadestationen die Möglichkeit, Mobilität nachhaltig zu gestalten.Pressekontakt:Agnes von Weinheimmailto:press@mobix.aiWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/113176/6002052OTS: Datarella GmbH