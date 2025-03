Warum jetzt der richtige Zeitpunkt für den Aufbau eines starken Vertriebssystems ist (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Arbon (ots) - Ein Unternehmen ist nur so erfolgreich wie sein Vertrieb. Deshalbhat es sich Daniel Karner mit DAELL Consulting zur Aufgabe gemacht, Unternehmendurch die Einführung leistungsfähiger Vertriebssysteme zu einer stabilenMarktpräsenz zu verhelfen. Sein externes Vertriebsteam sorgt dafür, dass seineKunden langfristig ihre Wettbewerbsfähigkeit sichern können. Warum jetzt derrichtige Zeitpunkt für den Aufbau eines starken Vertriebssystems ist, verrät derVertriebsexperte in diesem Artikel.Die Industrie in der DACH-Region befindet sich im Umbruch. Schlüsselbranchen wiedie Automobil- oder die Maschinenbauindustrie kämpfen nicht nur mitkurzfristigen Nachfragerückgängen wegen der lahmenden Konjunktur - sie stehenauch vor grundlegenden strukturellen Veränderungen, die sich derzeit inUmsatzrückgängen von bis zu zwölf Prozent zeigen. Die Auftragslage in dennächsten sechs bis zwölf Monaten bleibt unsicher, sodass Unternehmen zunehmendselbst aktiv werden müssen, um wettbewerbsfähig zu bleiben - insbesondere durchdie Entwicklung klarer Vertriebsprozesse und einer systematisch aufgebautenVertriebspipeline. "Die Industrie steht vor tiefgreifenden strukturellenHerausforderungen, die sich in drastischen Umsatzrückgängen niederschlagen",mahnt Daniel Karner von DAELL Consulting. "Vielen Industrieunternehmen fehlt esan klar definierten Vertriebsprozessen. Die Neukundengewinnung erfolgt oftunstrukturiert und ist kaum skalierbar - was langfristig zu Umsatzeinbußenführt.""Die Lage der Industrie ist ernst, aber keinesfalls hoffnungslos", fährt derVertriebsexperte fort. "Ein systematisches Vertriebssystem kann Unternehmendabei helfen, die aktuellen Herausforderungen zu meistern - und ist daher derSchlüssel zum Erfolg." Daniel Karner unterstützt Unternehmen mit DAELLConsulting dabei, genau ein solches Vertriebssystem zu etablieren. Mit seinembewährten Fünf-Schritte-Ansatz hilft er seinen Kunden durch gezielteVertriebsmethoden ihren Wettbewerbsvorteil langfristig zurückzugewinnen undsystematisch Kunden zu akquirieren. Ein wesentlicher Bestandteil ist etwa dieErstellung eines Kundenavatars, der eine präzise Zielgruppenanspracheermöglicht. Das Besondere an Daniel Karners Ansatz: Das Vertriebsteam von DAELLConsulting setzt das System direkt vor Ort um, sodass sich die Kunden dieRekrutierungskosten für ein eigenes Vertriebsteam sparen können. Stattdessenprofitieren sie direkt von nachhaltigen Umsatzsteigerungen.So wichtig ist ein strategischer Vertrieb in der aktuellen Marktlage"Im Jahr 2024 erzielte die deutsche Industrie, die insgesamt etwa acht MillionenMenschen beschäftigt, einen Gesamtumsatz von 2,9 Billionen Euro", sagt Daniel