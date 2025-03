Mehr humane Gewebetransplantate für Patientenversorgung

Berlin, 31. März 2025 (ots/PRNewswire) - Das gemeinnützige Deutsche Institut für

Zell- und Gewebeersatz (DIZG) veröffentlicht seinen aktuellen Jahresbericht.

Trotz eines leichten Rückgangs bei den eingegangenen Gewebespenden konnte im

vergangenen Jahr die Zahl der bereitgestellten humanen Gewebetransplantate

signifikant gesteigert werden - ein wichtiger Fortschritt für die nationale und

internationale Patientenversorgung.



Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2652079/DIZG_1.jpg





Gewebespenden im leichten Rückgang Im Berichtsjahr spendeten 3.278 MenschenGewebe - 15 weniger als im Vorjahr. Auch die Zahl der postmortalen Spenden sankgeringfügig von 353 auf 349, woraus insgesamt 9.192 Einzelgewebe gewonnen werdenkonnten. Ein leichter Anstieg ist hingegen bei den Hüftkopfspenden ausendoprothetischen Operationen zu verzeichnen: Gespendet wurden 2.946 Hüftköpfe -und damit 14 mehr als 2023."Jede Gewebespende ist von unschätzbarem Wert. Sie ermöglicht uns, sichere undeffektive Transplantate herzustellen, die Patienten mit schweren Gewebedefektendringend benötigen", betont Geschäftsführer Jürgen Ehlers. Der Bedarf anGewebespenden bleibt weiterhin hoch.Steigende Abgabe humaner TransplantateTrotz des leichten Spendenrückgangs konnten im Jahr 2024 insgesamt 69.912allogene Transplantate abgegeben werden - das sind 2.084 mehr als im Vorjahr.Hintergrund der positiven Entwicklung sind weiter optimierteHerstellungsverfahren mit erhöhter Effizienz."Das heißt, wir können aus weniger gespendeten Geweben mehr einzelneTransplantate für die Patientenversorgung gewinnen", erläutert Ehlers. DieTransplantate fanden ihren Weg in klinische Einrichtungen in Deutschland sowiein 24 weiteren Ländern. Besonders hervorzuheben ist die Steigerung der Abgabehumaner Menisken im Rahmen des weiterhin andauernden und sehr komplexenEinführungsprojektes: Während im Jahr 2023 noch 28 abgegeben wurden, stieg dieZahl im Berichtsjahr auf 82 - davon 11 ins Ausland. Das sind 82 zusätzlicheMenschen, die durch einen Spendermeniskus die Chance erhalten haben, einefortschreitende Schädigung des Kniegelenks und schließlich ein künstlichesKniegelenk zu vermeiden. Der Oktober erwies sich mit 7.476 abgegebenenTransplantaten als besonders erfolgreicher Monat.Neuartige Allografts für die PatientenversorgungMit Spongioflex® stellt das DIZG ein Allograft bereit, das sich alsMeniskusteilersatz anbietet und im Rahmen der Einführungsphase in den letztenzwei Jahren bereits in rund 150 Fällen zur Anwendung kam. Erste Ergebnisse eines