Handelskrieg, Putin, Rezession: Gold kennt nur noch eine Richtung – nach oben!

Der Spotpreis für Gold stieg am Montagmorgen weiter an. Das neue Rekordhoch liegt bei 3.128 US-Dollar erreicht. Damit liegt der Goldpreis im laufenden Quartal mehr als 18 Prozent im Plus – der stärkste Drei-Monats-Zuwachs seit September 1986:

Analysten führen den Höhenflug auf eine Kombination aus wirtschaftlicher Unsicherheit, politischem Risiko und geopolitischer Anspannung zurück. "Die Nervosität an den Märkten hat im Vorfeld der Zollankündigungen der USA zugenommen, was die Nachfrage nach Gold als defensive Anlage hoch hält", zitiert Reuters Tim Waterer, leitender Marktanalyst bei KCM Trade.

Der Dollar-Index gab zeitgleich um 0,2 Prozent nach, was Gold für Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten günstiger macht und die Nachfrage zusätzlich stützte.

Die Aufmerksamkeit der Märkte richtet sich nun auf den zweiten April, wenn Trump voraussichtlich Gegenzölle ankündigen wird. Einen Tag später sollen neue Importzölle auf Autos in Kraft treten. Am Sonntag erhöhte Trump den Druck auf Moskau und kündigte an, Zweitzölle zwischen 25 und 50 Prozent auf Käufer russischen Öls zu verhängen, falls Russland seine Bemühungen zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine weiterhin behindere. "Ich bin stinksauer auf Putin", sagte Trump.

Die geopolitische Lage bleibt angespannt, während die geldpolitische Unsicherheit hinzukommt. Mary Daly, Präsidentin der Federal Reserve Bank von San Francisco, erklärte, die jüngsten Inflationsdaten hätten ihr Vertrauen in die bisherige Prognose von zwei Zinssenkungen im laufenden Jahr geschwächt. Zwei Zinssenkungen seien nach aktuellem Stand noch "eine vernünftige Erwartung", doch die Risiken hätten zugenommen.

Mehrere Großbanken haben angesichts des rasanten Kursanstiegs ihre Preisprognosen für Gold im Jahr 2025 bereits nach oben korrigiert. Ob der Aufwärtstrend anhält, hängt nun stark von der politischen Tonlage in Washington ab. Analyst Waterer warnt: "Sollten die Zollankündigungen in dieser Woche nicht so gravierend ausfallen wie befürchtet, könnte der Goldpreis wieder nachgeben, da dies zu Gewinnmitnahmen bei den Höchstständen führen könnte."

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,17 % und einem Kurs von 3.121USD auf Lang & Schwarz (31. März 2025, 11:19 Uhr) gehandelt.





