Offizielle Partnerschaftsvereinbarung mit den Los Angeles Dodgers

Im Rahmen dieser Vereinbarung wird das TEL-Logo an verschiedenen Stellen im Dodger-Stadion zu sehen sein, u. a. hinter der Home Plate, auf dem Pitcher's Mound und auf dem Schild an der Außenwand.

TOKYO, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- Tokyo Electron Ltd. (TEL; Hauptsitz: Minato-ku, Tokio; Präsident: Toshiki Kawai) freut sich, die Unterzeichnung eines mehrjährigen offiziellen Partnerschaftsvertrags mit den Los Angeles Dodgers, einem Team der Major League Baseball (MLB) in der National League West Division, bekannt zu geben, der im März 2025 beginnt.

Darüber hinaus wird TEL ein Presenting Partner für die „Shohei Ohtani 50/50 Bobblehead" Veranstaltung sein, die am 27. August 2025 stattfinden soll.

Hintergrund des offiziellen Partnerschaftsabkommens

Das 1963 gegründete Unternehmen TEL hat sich zu einem weltweit führenden Anbieter von Halbleiterproduktionsanlagen mit 87 Standorten in 19 Ländern und Regionen entwickelt. In den USA verfügt TEL über drei Entwicklungszentren und 18 Niederlassungen in 11 Bundesstaaten. Mit dem Ziel, eine starke und widerstandsfähige Gesellschaft aufzubauen, in der eine gesunde Wirtschaftstätigkeit nie unterbrochen wird, trägt das Unternehmen dazu bei, durch Innovationen in der Halbleitertechnologie ein Gleichgewicht zwischen der Digitalisierung der Gesellschaft und dem Schutz der globalen Umwelt herzustellen.

Mit den gleichen ehrgeizigen Zielen wie die Los Angeles Dodgers entwickelt sich die TEL weiter und stellt sich der Herausforderung, die Nummer 1 in der Welt zu werden.

Informationen zu den Los Angeles Dodgers

Die 1890 gegründeten Los Angeles Dodgers sind eine MLB-Franchise mit 8 World-Series-Meisterschaften und 25 National-League-Titeln. Als 2024 MLB World Champions haben die Dodgers wesentlich zur Entwicklung der Baseballkultur beigetragen. Das Dodger-Stadion ist ein kulturelles Zentrum, das den Fans ein außergewöhnliches Erlebnis bietet und gleichzeitig starke Partnerschaften mit der Gemeinde fördert. Die Dodgers, die den Rekord für die höchste Zuschauerzahl in der Geschichte der MLB halten, haben immer wieder Grenzen durchbrochen und sind nach wie vor eine der beliebtesten Sportfranchises der Welt.

Kommentar von Lon Rosen/ Executive Vice President & Chief Marketing Officer

„Tokyo Electron ist ein hervorragender Partner, den wir in unserer Dodger-Familie willkommen heißen", sagte Lon Rosen, geschäftsführender Vizepräsident und Marketingleiter der Los Angeles Dodgers. „Wir haben die höchsten Erwartungen, dass unsere Zusammenarbeit mit TEL in den kommenden Jahren für beide Seiten lohnende Vorteile bringen wird."

Toshiki Kawai / Tokyo Electron Ltd, Kommentar des Präsidenten und Geschäftsführer

Es ist eine große Ehre für uns, eine Partnerschaft mit den Los Angeles Dodgers einzugehen, einem renommierten Baseballteam mit starken Verbindungen zu Japan und einer Reihe von japanischen Starspielern. Wir hoffen zutiefst, dass dieses traumhafte Sponsoring für alle Beteiligten, einschließlich der Los Angeles Dodgers, TEL und der Dodgers-Fans auf der ganzen Welt, Früchte tragen wird.

Informationen zu Tokyo Electron

Als ein weltweit führendes Unternehmen für innovative Halbleiterproduktionsanlagen ist Tokyo Electron (TEL) in der Entwicklung, Herstellung und im Vertrieb einer breiten Palette von Produktbereichen tätig. Alle Produktlinien von TEL für die Halbleiterproduktion halten hohe Marktanteile in ihren jeweiligen globalen Segmenten. TEL bietet seinen Kunden über ein globales Netzwerk in den USA, Europa und Asien hervorragende Produkte und Dienstleistungen an.

