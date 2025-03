Berenberg hebt Ziel für Jungheinrich auf 41 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Jungheinrich von 39 auf 41 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Ausblick auf 2025, den der Logistikdienstleister im Rahmen der kürzlich veröffentlichten Jahreszahlen gegeben habe, sei angesichts der konjunkturellen Unsicherheiten auffällig optimistisch, schrieb Analyst Lasse Stüben in einer am Montag vorliegenden Studie. Jungheinrich habe offenbar früh an der Verringerung seiner Kosten angesetzt, was die Margen geschützt und die Setzung attraktiver Preise ermöglicht habe mit Blick auf Neuaufträge. Dazu erschienen die Aktien trotz der jüngsten Rally immer noch günstig./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.03.2025 / 17:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben