Berenberg hebt Ziel für Fuchs SE auf 50 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Fuchs SE von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die fundamental guten Aussichten des Schmierstoffeherstellers seien intakt, schrieb Analyst Sebastian Bray in einer am Montag vorliegenden Studie. Gegenwind komme aber von den schwieriger werdenden Endmärkten, insbesondere aus Nordamerika und vom Autosektor. Der Ausblick und die Konsensschätzung für den Umsatz erschienen trotz der begrenzten Abhängigkeit von diesen Faktoren recht optimistisch. Bray senkte seine Prognosen für das Volumenwachstum und das Ergebnis je Aktie./gl/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 05:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben