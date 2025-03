UBS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Swiss Re auf "Buy" mit einem Kursziel von 155 Franken belassen. Analyst Will Hardcastle zieht innerhalb des europäischen Assekuranzsektors nun die Aktien von Lebensversicherern jenen aus dem Nicht-Leben-Bereich vor. Seine bevorzugten Werte seien Prudential, Aviva, AXA, Swiss Re und Beazley, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./edh/glVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 01:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2025 / 01:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 157,8EUR auf Lang & Schwarz (31. März 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.