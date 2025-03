Aurubis: Der Kupferriese glänzt

Am 6. Februar meldete die neue Spitze die Zahlen für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 (30. September). Als einer der weltweit führenden Anbieter von Nichteisenmetallen und einer der größten Kupferrecycler der Welt verdienen die Hanseaten wieder gutes Geld. So stieg in den ersten drei Monaten das Ergebnis vor Steuern von 111 auf 130 Millionen Euro. Der operative ROCE (Return on Capital Employed) verbesserte sich auf 11,7% (Vorjahr: 9,7%). Positiv wirkten sich die höheren Metallpreise, gestiegene Schwefelsäureerlöse, robuste Einnahmen aus dem Absatz von Kupferprodukten sowie gesunkene Kosten aus.

Diese positiven Effekte überkompensierten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen geringeren Konzentratdurchsatz bei reduzierten Schmelz- und Raffinierlöhnen, leicht niedrigere Erlöse aus der Verarbeitung von Recyclingmaterial sowie gestiegene Abschreibungen und Personalkosten.