BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen / Leichtes Wachstum ...

Leichtes Wachstum der Consultingbranche in Deutschland trotz schwächelnder Wirtschaft (FOTO)

Bonn (ots) - Der deutsche Consultingmarkt ist im Jahr 2024 um 4,3 Prozent gewachsen und erreicht einen Gesamtmarktumsatz von 48,7 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten die Consultants ein Wachstum von 6,4 Prozent, was den Gesamtmarktumsatz auf 51,8 Milliarden Euro ansteigen lässt. Damit würde die Consultingbranche in Deutschland erstmals die 50-Milliarden-Euro-Grenze überspringen. Das sind zentrale Ergebnisse der Studie "Facts & Figures zum Consultingmarkt", die der Bundesverband Deutscher Unternehmensberatungen BDU e.V. jährlich veröffentlicht. BDU-Präsidentin Iris Grewe: "Die aktuelle Entwicklung zeigt, dass die Branche in Deutschland trotz der vorhandenen Marktvolatilität und geopolitischen Spannungen robust und widerstandsfähig ist und auch unter schwierigen Rahmenbedingungen eine stabile Nachfrage nach Beratungsleistungen besteht. Die Consultingunternehmen in Deutschland helfen der Wirtschaft, sich in der aktuellen Situation krisensicher und resilient aufzustellen."



Im Jahr 2024 verzeichneten 30 Prozent der Consultingunternehmen einen Umsatzrückgang, gegenüber 26,5 Prozent im Vorjahr. Der Anteil der Unternehmen mit einem Wachstum von über 20 Prozent stieg leicht von 15 auf 16,5 Prozent. Als Hauptgründe für den Umsatzrückgang werden die rückläufige Nachfrage von Bestandskunden, Absagen geplanter Projekte oder auch branchenspezifische Herausforderungen genannt. Regulatorische und rechtliche Hemmnisse oder der Verlust von Schlüsselklienten zählten dagegen nicht zu den Hauptgründen für Umsatzrückgänge. Als Hauptgründe für ein Umsatzwachstum nannten die Befragten die Gewinnung von Neukunden, eine höhere Auslastung und mehr Nachfrage in spezifischen Branchen.