Eines der erfolgreichsten Elektrofahrzeuge Europas tritt in die Modern Solid-Ära ein

Mladá Boleslav (ots) - > Modern Solid-Design mit neuem Tech-Deck-Face und

durchgehendem Lichtband



> Verbesserte Aerodynamik und höhere Reichweite von mehr als 590 Kilometern(1)

(marktabhängig) (Skoda Enyaq Coupé 85 210 kW (286 PS): Stromverbrauch

(kombiniert): 14,7 - 15,6 kWh/100 km; C02-Emissionen (kombiniert): 0 - 0 g/km;

CO2-Klasse: A - A)



> Zwei Batteriegrößen und drei Antriebsoptionen von 150 kW (Skoda Enyaq 60 150

kW (204 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,5 - 16,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Skoda Enyaq Coupé 60 150 kW (204

PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,1 - 16,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A) bis 210 kW(2) (Skoda Enyaq 85 210

kW (286 PS): Stromverbrauch (kombiniert): 14,9 - 16,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Skoda Enyaq 85x 210 kW (286 PS):

Stromverbrauch (kombiniert): 15,7 - 16,8 kWh/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A; Skoda Enyaq Coupé 85x 210 kW (286

PS): Stromverbrauch (kombiniert): 15,4 - 16,3 kWh/100 km; CO2-Emissionen

(kombiniert): 0 - 0 g/km; CO2-Klasse: A - A)





> Bidirektionales Laden erstmals in einem elektrischen Skoda verfügbar



> Design Selection Lodge mit zahlreichen innovativen und nachhaltigen

Materialien für das Interieur



> Bei einem Einstiegspreis von rund 44.000 Euro bietet der neue Enyaq eine noch

umfangreichere Serienausstattung und Assistenzsysteme sowie neue digitale

Funktionen



Skoda Auto setzt seine Elektrifizierungsstrategie weiter fort und präsentiert

die neue Enyaq-Familie, die eine der erfolgreichsten Elektromodellreihen Europas

fortführt. Unverkennbar prägen Elemente der neuen Designsprache Modern Solid den

neuen visuellen Auftritt von Skoda Enyaq und Skoda Enyaq Coupé. Der aufgewertete

Enyaq bietet dank optimierter Aerodynamik eine größere Reichweite plus

nachhaltige Materialien und eine umfangreichere Serienausstattung. Zusätzlich

führt die neue Enyaq-Familie verbesserte digitale Features und

fortschrittlichere Assistenzsysteme ein. Mit der neuen Funktion bidirektionales

Laden kann die Batterie zuhause als Energiespeicher dienen. Die Preise für den

neuen Enyaq beginnen bei rund 44.000 Euro. In Deutschland liegt der

Einstiegspreis bei 44.400 Euro für den Enyaq 60.



(1) Die im Text angegebenen Reichweiten wurden im WLTP-Messverfahren ermittelt.

Die tatsächliche Reichweite ist abhängig von Faktoren wie persönliche Fahrweise,

Streckenbeschaffenheit, Außentemperatur, Witterungsverhältnisse, Nutzung von

Heizung und Klimaanlage, Vortemperierung, Anzahl der Mitfahrer.



(2) Die Verfügbarkeit der, gemäß UN-GTR.21 ermittelten, elektrischen

Maximalleistung erfordert eine Temperatur der Hochvoltbatterie zwischen 23 und

50 °C und einen höchstmöglichen Batterieladezustand. Die verfügbare Leistung

kann begrenzt sein, variiert je nach Fahrsituation und wird von Faktoren wie der

Umgebungstemperatur, Temperatur-, Lade- und Konditionierungszustand sowie Alter

der Hochvoltbatterie beeinflusst.



