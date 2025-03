GESCO: Positive Effekte durch Portfolioanpassungen

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research wird die GESCO SE im Geschäftsjahr 2025 (per 31.12.) durch die Trennung von defizitären Geschäftsbereichen bei einer Tochtergesellschaft und dem Verkauf der AstroPlast positive Ergebnis- und Margeneffekte verbuchen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel und bestätigt das positive Rating.



Nach Analystenaussage erwarte das Unternehmen durch die – sozialverträgliche – Trennung von defizitären Aktivitäten ab 2025 eine jährliche Entlastung des Konzern-EBIT um einen niedrigen einstelligen Millionen-Euro-Betrag. Darüber hinaus dürfe sich die ebenfalls zum Ende des vergangenen Jahres erfolgte Veräußerung der AstroPlast positiv auf das Margenniveau auswirken. Nach Meinung der Analysten bilde diese Optimierung des Portfolios eine gute Basis für eine wieder deutlich erfolgreichere Entwicklung im aktuellen Geschäftsjahr. Auf einen zumindest leichten konjunkturellen Rückenwind lasse dabei die zuletzt wieder etwas aufgehellte Stimmung in der deutschen Wirtschaft hoffen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 28,00 Euro (zuvor: 27,50 Euro) und erneuert das Rating „Kaufen“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 31.03.2025, 11:50 Uhr)



Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 31.03.2025fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/102146

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Die GESCO Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,59 % und einem Kurs von 15,95EUR auf Tradegate (31. März 2025, 11:25 Uhr) gehandelt.



Rating: Kauf

Analyst: Jens Nielsen

Kursziel: 28,00 EUR