Primary Hydrogen beruft Branchenexpertin in das Technical Advisory Board

Calgary, Alberta – 31. März 2025 / IRW-Press / Primary Hydrogen Corp. (TSXV: HDRO, FWB: 83W0, OTCQB: HNATF) (das „Unternehmen“ oder „Primary“), ein führendes Explorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung natürlicher Wasserstoffressourcen konzentriert, freut sich, die Ernennung von Dr. Allegra Hosford Scheirer zur technischen Beraterin des Boards bekannt zu geben. Dr. Hosford Scheirer hat Primary in den letzten Monaten im Hinblick auf die Expansion in die USA unterstützt, unter anderem bei der Erarbeitung neuer Möglichkeiten und der Bewertung von Akquisitionen. Mit dieser Ernennung wird nun der Umfang ihrer Rolle erweitert, was im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens steht, sein Projektportfolio systematisch auf die USA auszuweiten.

„Nachdem ich in den letzten Monaten mit Allegra bei der Bewertung von Möglichkeiten und der Entwicklung einer US-Expansionsstrategie zusammengearbeitet habe, freue ich mich, dass sie das Unternehmen fortan in erweiterter Funktion unterstützen wird“, so Benjamin Asuncion, CEO von Primary Hydrogen. „Angesichts des wachsenden Potenzials für natürlichen Wasserstoff - sowohl in Bezug auf Vorkommen als auch auf Anwendungen - sind wir zuversichtlich, dass Allegras tiefgreifende fachliche Kompetenz und Branchenkenntnis für Primary im Zuge der weiteren Explorationsinitiativen eine unschätzbare Hilfe sein wird.“

Über Dr. Allegra Hosford Scheirer

Dr. Allegra Hosford Scheirer ist eine international anerkannte Expertin auf dem Gebiet der Erdölsystemanalyse und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der Porenfluidnetzwerke und Energiewissenschaften. Sie promovierte in Meeresgeologie und Geophysik im Rahmen eines gemeinschaftlichen Programms des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI).

Nach ihrer Promotion war Dr. Hosford Scheirer an geophysikalischen Projekten des U.S. Geological Survey (USGS) beteiligt, wo sie bodengestützte Gravitationsdaten im Westen der Vereinigten Staaten sammelte und umfangreiche Forschungsarbeit zur Analyse von Erdölsystemen betrieb. Ihre Arbeit beim USGS führte zu wichtigen Erkenntnissen über unterirdische Energieressourcen und verhalf ihr dazu, ihr Fachwissen auf diesem Gebiet auszubauen.