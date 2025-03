Ölpreis steigt: Vorbei mit dem Billigsprit?

Unterdessen haben chinesische Staatsölgesellschaften den Kauf russischen Öls gedrosselt, wobei Sinopec und Zhenhua Oil ihre Einkäufe gestoppt haben, während zwei weitere Unternehmen die Volumen aufgrund erneuter US-Sanktionen zurückfuhren, berichtet Reuters.

Doch Analysten und Händler bezweifeln, dass die jüngste Drohung des US-Präsidenten ernst zu nehmen ist.

"Es gibt ein gewisses Maß an Ermüdung bei den Ankündigungen der US-Regierung zu Zöllen und Sanktionen“, sagte Warren Patterson, Leiter der Rohstoffstrategie bei ING. "Deshalb vermute ich, dass der Markt nicht überreagieren wird, solange wir nichts Konkretes bekommen."

Am Montag blieben die Ölpreise stabil bei rund 73 US-Dollar je Barrel. Zudem wurde am Markt darauf verwiesen, dass die Rohölexporte der Opec+ im März gestiegen seien. Demnach hätten die Exporte der Ölverbunds den höchsten Stand seit fünf Monaten erreicht.

Ab April will die Opec+ eine bestehende Förderkürzung schrittweise zurückfahren. Der entsprechende Beschluss war bereits Anfang März erfolge und hatte die Ölpreise in den vergangenen Tagen mehrfach belastet.

Am 24.März hat Brent Rohöl zwar die 20-Tage-Linie nach oben gekreuzt, ein bullishes Signal. Aber seit dem 24.Februar befindet sich Rohöl in einem langfristigen Abwärtstrend und hat in diesem Zeitraum rund 6 Prozent an Wert verloren: Der Abstand zur 200-Tage-Linie beträgt aktuell rund 6 Prozent, das heißt der aktuelle Preis von Rohöl liegt 6 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Tage.

Das bedeutet es für den Benzinpreis

Der erneute Anstieg des Benzinpreises hängt mit den zuletzt höheren Rohölnotierungen zusammen. Ein Barrel Rohöl Brent kostet rund 73 US-Dollar, das sind knapp drei Dollar mehr als vor einer Woche.

Der Preis für Superbenzin ist in der letzten Woche bis heute kontinuierlich gestiegen, von etwa 1,70 Euro auf knapp 1,78 Euro. Diesel steigt im gleichen Zeitraum von etwa 1,55 Euro auf knapp 1,60 Euro.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Öl (Brent) wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,64 % und einem Kurs von 72,91USD auf Lang & Schwarz (31. März 2025, 13:44 Uhr) gehandelt.

So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 77,43 $ , was eine Steigerung von +5,00% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbH Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer