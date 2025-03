Mit Kreislaufwirtschaft zu neuem Wachstum (FOTO)

Lünen (ots) - Die Transformation zur Kreislaufwirtschaft kann dazu beitragen,

Deutschland aus der wirtschaftlichen Strukturkrise zu befreien. Um die Chancen

zu nutzen, muss die künftige Bundesregierung die Nationale

Kreislaufwirtschaftsstrategie konsequent in geltendes Recht umsetzen.



In Deutschland geht das Gespenst der Deindustrialisierung um. Das zweite Jahr in

Folge ist die deutsche Wirtschaft 2024 nicht gewachsen, berichteten die fünf

führenden Wirtschaftsinstitute vor einigen Wochen in ihrer Herbstprognose. Die

deutsche Wirtschaft verharrt demnach in der Krise. Doch in jeder Krise steckt

die Chance zur Erneuerung. Die Kreislaufwirtschaft kann einen erheblichen

Beitrag zur Erneuerung der deutschen Wirtschaft leisten. Sei es das Recycling

von Kunststoffabfällen, die Aufbereitung von Bauschutt zu hochwertigen

mineralischen Ersatzbaustoffen, die Rückgewinnung wertvoller Metalle und

Rohstoffen aus komplexen Industrieprodukten wie Elektrogeräten und Batterien

oder die Erzeugung von klimaneutralem Biogas und Treibstoff aus biogenen

Abfällen und Reststoffen: Die deutsche Kreislaufwirtschaft verfügt bereits heute

über technologische Lösungen, die auf dem Weltmarkt gefragt sind.









Doch die Potenziale der Circular Economy werden in Deutschland und der EU noch

lange nicht ausgereizt: Experten schätzen, dass die EU im Jahr 2050 mehr als die

Hälfte bis drei Viertel ihres Metallbedarfs für die Clean-Tech Industrie durch

lokales Recycling decken könnte. Weltweit hat eine konsequent umgesetzte

Circular Economy das Potenzial, die Treibhausgasemissionen um knapp 40 Prozent

und den Verbrauch von Rohstoffen um knapp 30 Prozent zu reduzieren. Auch für

Deutschlands Wettbewerbsfähigkeit würde sich das auszahlen: Einer Studie des

Beratungsunternehmens Deloitte und des BDI zufolge könnte die

Bruttowertschöpfung der deutschen Industrie durch eine zirkuläre Wirtschaft

jährlich um 12 Milliarden Euro steigen, was mit einem positiven

Netto-Beschäftigungseffekt von nahezu 180.000 zusätzlichen Arbeitsplätzen

einhergehen würde. Gleichzeitig würde die Abhängigkeit von Rohstoffimporten aus

Ländern wie China deutlich sinken.



Dynamik und Rechtstreue für eine "Circularity made in Germany"



Dafür muss die neue deutsche Regulierung flexibler, unbürokratischer und

konsequenter Gesetze und Verordnungen umsetzen. Jahrelange Genehmigungsverfahren

sind auch für die Kreislaufwirtschaft unzumutbar. "Circularity made in Germany"

- wie in der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie richtigerweise vorgesehen

- könnte zu einem weltweiten Exportschlager werden. Das geht am ehesten mit

Partnerschaften, die die REMONDIS-Gruppe beispielsweise im Bereich des

Metallrecyclings mit Mercedes-Benz und für Textilien mit der Modekette H&M

eingegangen ist. Weitere branchenübergreifende Kooperationen und eine umfassende

Digitalisierungsinitiative müssen hier folgen, um die Kreisläufe komplexer

Stoffströme zu schließen und für den Weltmarkt Lösungen zu entwickeln, für die

das partnerschaftliche Wirtschaftsmodell Deutschlands prädestiniert ist.



Die REMONDIS-Gruppe ist auf vielen Feldern aktiv: Sie gewinnt

Abfällen, entwickelt innovative Recyclingprodukte, offeriert alternative

Energieträger und engagiert sich in der Wasserversorgung sowie in der

Abwasserreinigung. www.remondis-aktuell.de (https://remondis-aktuell.de/)



Pressekontakt:



REMONDIS SE & Co. KG

Brunnenstraße 138

44536 Lünen

Deutschland



T: +49 2306 106-0

M: mailto:presse@remondis.de

W: http://www.remondis.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/179144/6002166

OTS: Remondis SE & Co. KG







Die Potenziale der Kreislaufwirtschaft nutzenDoch die Potenziale der Circular Economy werden in Deutschland und der EU nochlange nicht ausgereizt: Experten schätzen, dass die EU im Jahr 2050 mehr als dieHälfte bis drei Viertel ihres Metallbedarfs für die Clean-Tech Industrie durchlokales Recycling decken könnte. Weltweit hat eine konsequent umgesetzteCircular Economy das Potenzial, die Treibhausgasemissionen um knapp 40 Prozentund den Verbrauch von Rohstoffen um knapp 30 Prozent zu reduzieren. Auch fürDeutschlands Wettbewerbsfähigkeit würde sich das auszahlen: Einer Studie desBeratungsunternehmens Deloitte und des BDI zufolge könnte dieBruttowertschöpfung der deutschen Industrie durch eine zirkuläre Wirtschaftjährlich um 12 Milliarden Euro steigen, was mit einem positivenNetto-Beschäftigungseffekt von nahezu 180.000 zusätzlichen Arbeitsplätzeneinhergehen würde. Gleichzeitig würde die Abhängigkeit von Rohstoffimporten ausLändern wie China deutlich sinken.Dynamik und Rechtstreue für eine "Circularity made in Germany"Dafür muss die neue deutsche Regulierung flexibler, unbürokratischer undkonsequenter Gesetze und Verordnungen umsetzen. Jahrelange Genehmigungsverfahrensind auch für die Kreislaufwirtschaft unzumutbar. "Circularity made in Germany"- wie in der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie richtigerweise vorgesehen- könnte zu einem weltweiten Exportschlager werden. Das geht am ehesten mitPartnerschaften, die die REMONDIS-Gruppe beispielsweise im Bereich desMetallrecyclings mit Mercedes-Benz und für Textilien mit der Modekette H&Meingegangen ist. Weitere branchenübergreifende Kooperationen und eine umfassendeDigitalisierungsinitiative müssen hier folgen, um die Kreisläufe komplexerStoffströme zu schließen und für den Weltmarkt Lösungen zu entwickeln, für diedas partnerschaftliche Wirtschaftsmodell Deutschlands prädestiniert ist.Die REMONDIS-Gruppe ist auf vielen Feldern aktiv: Sie gewinnt Rohstoffe ausAbfällen, entwickelt innovative Recyclingprodukte, offeriert alternativeEnergieträger und engagiert sich in der Wasserversorgung sowie in derAbwasserreinigung. www.remondis-aktuell.de (https://remondis-aktuell.de/)Pressekontakt:REMONDIS SE & Co. KGBrunnenstraße 13844536 LünenDeutschlandT: +49 2306 106-0M: mailto:presse@remondis.deW: http://www.remondis.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/179144/6002166OTS: Remondis SE & Co. KG