Nachhaltige Lieferkette für Frischwaren (FOTO)

Pullach (ots) - Die Verpackungslogistik steht vor der Herausforderung, effizient

und umweltfreundlich zu agieren. Der Trend geht zu Lösungen, die den gesamten

Lebenszyklus von Transportverpackungen berücksichtigen.



Die moderne Kreislaufwirtschaft zielt darauf ab, weniger Ressourcen zu

verschwenden. Ein Beispiel dafür sind Mehrwegverpackungen aus Kunststoff für

Frischeprodukte, die entlang der gesamten Lieferkette vom Erzeuger bis zum

Verbraucher und zurück eingesetzt werden. Eine Studie des Fraunhofer-Instituts

für Bauphysik IBP zeigt, dass der Transport in Mehrweg-Kunststoffbehältern im

Vergleich zu Einweg-Kartonbehältern eine CO2-Ersparnis von über 60 Prozent

bietet ( Life cycle assessment 2024 - IFCO Systems (https://www.ifco.com/ifco-re

usable-packaging-life-cycle-assessment-results-2024/) ).





Die IFCO Systems GmbH (https://www.ifco.com/de/) mit Sitz in Pullach bei Münchenund Niederlassungen in 30 Ländern weltweit trägt mit ihren Mehrwegsystemen fürden Transport frischer Lebensmittel maßgeblich zur Förderung derKreislaufwirtschaft bei. Wie das Unternehmen seine ambitionierten Zieleerreicht, verrät IFCO CEO Michael Pooley im Interview.Welche Rolle spielt IFCO in der Kreislaufwirtschaft, Herr Pooley?IFCO ist seit 33 Jahren ein Pionier der Kreislaufwirtschaft mit demGeschäftsmodell "Share-Reuse-Recycle". Unsere Mehrwegsysteme gelten alsnachhaltige Alternative zu Einwegverpackungen und werden weltweit für 2,4Milliarden Frischwarentransporte pro Jahr genutzt. Durch den IFCO SmartCyclebleiben die Kunststoffbehälter dauerhaft im Umlauf: Nach jeder Nutzung werdensie in Service-Centern gereinigt, desinfiziert und für den nächsten Einsatzvorbereitet. Das reduziert Müll entlang der gesamten Lieferkette.2024 haben wir mit unseren Kunden - rund 300 Lebensmitteleinzelhändlern und18.000 Erzeugern weltweit - 674.333 Tonnen CO2 eingespart sowie 1,36 MilliardenTonnen Abfall und über 66.000 Tonnen Lebensmittelverluste vermieden.Können Sie uns ein konkretes Beispiel für die Vorteile der IFCO Mehrwegsystemegeben?Ein anschauliches Beispiel ist der Transport von Bananen aus Südamerika nachEuropa. Unser Mehrwegsystem wurde speziell für den sicheren Transport und dieoptimale Lagerung dieser Früchte entwickelt. Dank ihres Designs mit optimierterBelüftung sorgt unsere Bananenkiste aus Kunststoff für eine gleichmäßigeReifung, minimiert Druckstellen und verlängert die Haltbarkeit.Unsere Tests zeigen, dass Bananen im IFCO-Behälter deutlich schneller gekühltwerden als in herkömmlichen Einwegkartons. Während des gesamten Transportsbleibt die Temperatur um 41% konstanter. Das bedeutet: Die Bananen kommen