Neue Partnerschaft von VinFast und DHL ermöglicht in Europa Teile-Lieferungen innerhalb von 24 Stunden - Die Partnerschaft mit der in Holtum (Niederlande) ansässigen DHL Supply Chain bietet eine Komplettlösung für die Versorgung mit Ersatzteilen von VinFast in Europa. - Lieferung von Ersatzteilen binnen 24 Stunden. - Die Zusammenarbeit …