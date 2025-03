Weiterhin keine Hinweise auf deutsche Erdbeben-Opfer

BERLIN (dpa-AFX) - Die geschäftsführende Bundesregierung hat weiterhin keine Hinweise darauf, dass unter den Opfern des starken Erdbebens in Südostasien deutsche Opfer sind. Das teilte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts in Berlin mit. Die Lage vor Ort in Myanmar und Thailand sei allerdings weiterhin etwas unübersichtlich. Eine Sprecherin des Innenministeriums ergänzte, der Bundesregierung seien über die Vereinten Nationen Hilfeersuchen zugegangen, die unter anderem Listen mit benötigtem Material umfassten. Diese Ersuchen würden nun gemeinsam mit dem Auswärtigen Amt geprüft.

Drei Tage nach dem schweren Erdbeben von Myanmar mit Auswirkungen auf das benachbarte Thailand dauern die Rettungs- und Sucharbeiten in beiden Ländern an. Zuletzt hatte die Militärregierung in Myanmar von 1.700 Toten, rund 3.400 Verletzten und 300 Vermissten gesprochen. Das Beben vom Freitag, dessen Epizentrum nahe der zweitgrößten Stadt Mandalay im Zentrum des früheren Birma lag, hatte eine Stärke von 7,7./bk/DP/jha