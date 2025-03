Apple setzt auf Künstliche Intelligenz: Revolution im Gesundheitssektor?

Apple steht vor einer der bedeutendsten Innovationen in seiner Unternehmensgeschichte. Laut Bloomberg arbeitet der Tech-Gigant an einer umfassenden Expansion in den Gesundheitssektor – mit einer künstlichen Intelligenz, die als digitaler Gesundheitscoach fungieren soll. Das ambitionierte Projekt soll mit der Einführung von iOS 19.4 bereits im Frühjahr oder Sommer 2026 erste Ergebnisse liefern.

Apple-CEO Tim Cook hatte bereits in der Vergangenheit betont, dass der größte gesellschaftliche Beitrag seines Unternehmens im Bereich der Gesundheit liegen werde. Nun nimmt Apple diesen Anspruch ernst. Das Unternehmen arbeitet seit 15 Jahren an einer nicht-invasiven Glukosemessung für die Apple Watch, die vor Diabetes warnen soll. Trotz wichtiger Meilensteine bleibt eine Markteinführung jedoch noch in weiter Ferne. Auch bei anderen Sensoren, wie zur Blutdruckmessung oder Blutsauerstoffanalyse, gab es Rückschläge – unter anderem durch Patentstreitigkeiten.