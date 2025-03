Dr. Ines Pelger komplettiert die Geschäftsführung der ADAC Service GmbH (FOTO)

München (ots) - Dr. Ines Pelger verstärkt seit März 2025 die Geschäftsführung

der ADAC Service GmbH. Die ausgewiesene Expertin für Assistance- und

Service-Lösungen war Anfang 2024 von der Allianz zur ADAC SE gewechselt. Neben

ihrer neuen Funktion in der ADAC Service GmbH bleibt sie weiterhin als

Ressortleiterin "Service Operations" in der ADAC SE tätig.



In der ADAC Service GmbH sind die Partnerschaften des ADAC mit der Automobil-

und Mobilitätswirtschaft organisiert. In ihrer zusätzlichen Rolle wird Ines

Pelger die 2024 begonnene Neuausrichtung im Bereich "Assistance" weiter

vorantreiben. Die Geschäftsführung der ADAC Service GmbH setzt sich künftig aus

Dirk Fröhlich (Sprecher der Geschäftsführung), Dr. Ines Pelger und Dieter Birk

zusammen.





Ines Pelger ist promovierte Volkswirtin und verfügt über langjährige Erfahrung

in der Versicherungswirtschaft. Zuletzt leitete sie das Geschäftsfeld Roadside &

Home Assistance bei der Allianz Partners Deutschland GmbH.



Mit dem Ressort "Service Operations" in der ADAC SE hatte Ines Pelger die

Verantwortung für eine neu geschaffene Einheit übernommen, die die Services des

ADAC konsequent aus der Mitglieder- und Kundenperspektive weiterentwickelt. Zu

diesem Bereich zählen unter anderem die internationalen ADAC Beteiligungen sowie

die Service-Gesellschaften GKS Passau und DLC Halle.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE mit Sitz in München ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts,

die mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte für ADAC Mitglieder,

Nichtmitglieder und Unternehmen anbietet. Sie besteht aus 25 Tochter- und

Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC Versicherung AG, der ADAC

Finanzdienste GmbH, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Service GmbH.

Als wachstumsorientierter Marktteilnehmer treibt die ADAC SE die digitale

Transformation über alle Geschäfte voran und setzt dabei auf Innovation und

zukunftsfähige Technologien.



Pressekontakt:



ADAC SE Unternehmenskommunikation

Alexander Machowetz

T 089 76 76 58 42

mailto:alexander.machowetz@adac.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122834/6002199

OTS: ADAC SE