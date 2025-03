Grünstahl-Anlage von Tyssenkrupp in Duisburg soll Ende 2027 starten

SirWilliams schrieb gestern 12:00

Thyssenkrupp erzielte im Jahr 2024 einen Gesamtumsatz von rund 35 Milliarden Euro, davon entfielen bereits 2,1 Milliarden Euro auf TKMS (Thyssenkrupp Marine Systems) – die Marinesparte des Konzerns. Um das Wachstumspotenzial dieser Sparte realistisch einschätzen zu können, lohnt sich ein Blick auf die anstehenden und bereits in Verhandlung befindlichen Großaufträge für 2025. Es ist absolut nachvollziehbar, dass derzeit massenhaft Aktien eingesammelt werden, denn die eigentliche Überraschung steht noch bevor – und zwar in der Umsatz- und Gewinnentwicklung. Die meisten Marktteilnehmer fokussieren sich bislang noch auf die Stahlsparte von Thyssenkrupp. Doch genau diese wird in den kommenden Jahren zunehmend in den Hintergrund treten, während sich TKMS (die Marinesparte) und andere rüstungsnahe Geschäftsbereiche zum zentralen Wachstumsmotor entwickeln.





Wir haben für 2025 bisher folgende feste Aufträge:



1. U-Boot-Aufträge für die Deutsche Marine

Die deutsche Regierung hat den Kauf von vier U-Booten der Klasse 212CD bei TKMS genehmigt. Der Gesamtwert dieses Auftrags beträgt 4,7 Milliarden Euro , wobei bereits 1 Milliarde Euro als Vorauszahlung an TKMS geleistet wurde. Diese U-Boote sollen die Einsatzfähigkeit der Deutschen Marine erheblich stärken. ​



2. U-Boot-Projekt für die Indische Marine

TKMS, in Partnerschaft mit der indischen Mazagon Dock Shipbuilders Ltd., ist der einzige verbleibende Bewerber für ein 5-Milliarden-Dollar -Projekt zum Bau von sechs konventionellen U-Booten für die indische Marine. Nach erfolgreichen Tests der vorgeschlagenen U-Boote und dem Ausscheiden des spanischen Konkurrenten Navantia, haben die kommerziellen Verhandlungen mit dem indischen Verteidigungsministerium begonnen. ​



3. Fregattenprogramm F127 für die Deutsche Marine

TKMS und die NVL B.V. & Co. KG haben ein Gemeinschaftsunternehmen gegründet, um sich gemeinsam für den Bau von fünf (+1 Option) Fregatten der Klasse F127 zu bewerben. Das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) plant, den Auftrag Mitte 2025 zu vergeben.

4-8 Fregatten im Gespräch - Umsatz 7,5 Mrd bis 15 Mrd​



4. Potenzielle Aufträge aus Norwegen

Norwegen plant die Erneuerung seiner Fregattenflotte und hat Deutschland als potenziellen Partner ausgewählt. TKMS hat das Modell F127 als möglichen Ersatz für die bestehenden Schiffe vorgeschlagen. Inoffiziell ist von mindestens 4 neuen Fregatten die Rede, um die alternde Nansen-Klasse zu ersetzen. Die endgültige Entscheidung wird 2025 erwartet. ​ - Umsatz 7,5 Mrd



Total feste eingeplante Umsätze die in den Medien sichtbar sind: 24,7 Mrd bis 32,2 Mrd (Nur bis Ende März 2025)



--------------------------------------------------





Potentielle Aufträge noch im Verhandlung:



Australien: tkMS und japanische Werft in Endausscheidung für australische Fregatten - 11 Milliarden Australische Dollar

Polen: U-Boote auch noch in Ausschreibung EU

Argentinien: Staatsgarantien für Milliarden-U-Boot-Deal mit Argentinien





Wir befinden uns gerade einmal im 1. Quartal 2025, und doch sind die Auftragsbücher der TKMS (Marine-Sparte von Thyssenkrupp) bereits mit einem Volumen gefüllt, das rund drei Viertel des gesamten TK-Umsatzes aus dem Jahr 2024 abbildet – und das allein durch den Marinesektor!



Und dabei ist entscheidend:

- Das neue Sondervermögen der Bundesregierung wurde noch gar nicht eingesetzt

- Die großen EU-Verteidigungsinitiativen sind ebenfalls noch in der frühen Phase

- Der industrielle Hochlauf beginnt gerade erst







Quelle: https://defence-network.com/bundestag-fregatten-f127-u-boote-u-212cd/?utm_source=chatgpt.com

Quelle 2: https://www.finanzen.net/bilanz_guv/thyssenkrupp

Quelle 3: https://www.hartpunkt.de/tkms-und-japanische-werft-in-endausscheidung-fuer-australische-fregatten/

Quelle 4: https://www.hartpunkt.de/tkms-und-japanische-werft-in-endausscheidung-fuer-australische-fregatten/