HAS Healthcare Advanced Synthesis SA erwirbt Cerbios-Pharma SA und schafft damit eine führende internationale Gruppe im CDMO-Sektor, unterstützt von 65 Equity Partners

Diese bedeutende Akquisition im Tessin wird es den beiden Unternehmen ermöglichen, ihre Kräfte in den Bereichen Produktion, chemisches und biologisches Fachwissen, Know-how und technologische Fähigkeiten zu bündeln, neue Wachstumsmöglichkeiten zu schaffen und die Geschäftsentwicklung voranzutreiben, um sich als internationaler Qualitätsführer in der CDMO-Branche (Contract Development and Manufacturing Organization) zu etablieren.

65 Equity Partners unterstützt Fusionen, indem wir mit diesen Familienunternehmen und Unternehmern in diesem Übernahme- und Fusionsprozess zusammenarbeiten, um langfristiges Unternehmenswachstum und Innovation zu fördern.

Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der behördlichen und steuerlichen Genehmigungen.

BIASCA, Schweiz, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- HAS Healthcare Advanced Synthesis SA („HAS"), ein führender internationaler Entwickler und Hersteller von pharmazeutischen Wirkstoffen (APIs), hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) und Krebsmedikamenten, gibt heute die geplante Übernahme von Cerbios-Pharma SA („Cerbios") bekannt, einem weltweit anerkannten Hersteller von chemischen und biologischen APIs, unter anderem im schnell wachsenden Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs). Beide Unternehmen sind in der Schweiz ansässig und verkaufen weltweit.

Die Übernahme wird von 65 Equity Partners unterstützt, einer globalen Investmentgesellschaft, die sich der Unterstützung von Familienunternehmen, Gründern und Unternehmern verschrieben hat. Im Rahmen der Transaktion wird 65 Equity Partners ein Anteilseigner von ca. 40 % neben der Familie Braglia, welche die Mehrheit der Anteile behält.

Durch den Zusammenschluss von HAS und Cerbios entsteht ein hochgradig komplementäres und integriertes führendes Unternehmen im Bereich der Auftragsentwicklung und -herstellung (CDMO). Gemeinsam bringen die beiden Unternehmen umfangreiches Fachwissen in den Bereichen Produktion, Chemie und Biologie, technische Spitzenleistungen und ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen ein, um den sich wandelnden Anforderungen der globalen Pharmaindustrie gerecht zu werden.