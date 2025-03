DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft SAF-Holland auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat SAF-Holland auf "Hold" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag habe sich auf die Wachstumsambitionen des Nutzfahrzeugzulieferers bis 2030 fokussiert, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einem am Montag vorliegenden Kommentar. Sie erkenne die Fortschritte im Transformationsprozess der vergangenen Jahre an. Die kurzfristige Stimmung gegenüber der Aktie dürfte aber von der Erwartung eines stärkeren Europa- und schwächeren US-Geschäfts dominiert werden./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2025 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die SAF-HOLLAND Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,84 % und einem Kurs von 16,52EUR auf Tradegate (31. März 2025, 12:33 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Nicolai Kempf

Analysiertes Unternehmen: SAF-Holland

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 19

Kursziel alt: 19

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m