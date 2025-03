R+V stellt sich mit neuer Strategie zukunftsfähig auf (FOTO)

Wiesbaden (ots) -



- Jahresabschluss 2024: Rekord bei Beitragseinnahmen und Konzernergebnis.

- Jahresauftakt 2025: Positive Umsatzentwicklung in den ersten beiden Monaten in

allen Segmenten.

- Neue R+V-Unternehmensstrategie NextLevel: Mit effizienten Prozessen,

stringenter Steuerung und konsequentem Fokus auf Kundenzentrierung Wachstum

ausbauen.



In einem turbulenten und herausfordernden Umfeld hat sich die R+V Versicherung

im Geschäftsjahr 2024 sehr gut behauptet. "Trotz schwieriger Rahmenbedingungen

sind wir in allen Sparten gewachsen und haben ein Rekord-Konzernergebnis

erzielt", sagte Norbert Rollinger, Vorstandsvorsitzender der

genossenschaftlichen R+V Versicherung, im Rahmen der Bilanzpressekonferenz in

Die R+V beendete das Geschäftsjahr 2024 mit einem Konzernergebnis vor Steuern

(IFRS) von 1,3 Milliarden Euro. Damit übertraf sie das gute Vorjahresergebnis

von knapp einer Milliarde Euro deutlich. Dazu trug vor allem das sehr gute

Kapitalanlageergebnis in Höhe von 5,9 Milliarden Euro (2023: 3,5 Milliarden

Euro) bei.



Der R+V Konzern wies zum Jahresende 2024 eine unverändert hohe

Risikotragfähigkeit auf. Wie im Vorjahr lag die SCR-Quote (Solvency Capital

Requirement) ohne Rückstellungstransitionals zum Jahresende bei 168 Prozent. Die

R+V gehört seit Jahren zu den finanzstärksten deutschen

Versicherungsunternehmen.



Nach HGB-Rechnungslegung beendete die R+V Versicherung AG, die

Muttergesellschaft des R+V Konzerns und Trägerin des Rückversicherungsgeschäfts,

das Jahr 2024 mit einem Ergebnis von 115 Millionen Euro vor Steuern (2023: 195

Millionen Euro). "Der Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, dass wir

unsere Schwankungsrückstellung deutlich gestärkt haben", erläuterte der

R+V-Vorstandsvorsitzende. Gemäß Handelsgesetzbuch (HGB) dient die

Schwankungsrückstellung dazu, Schwankungen im Schadenverlauf künftiger Jahre

auszugleichen.



Wachstum in allen Sparten



Die Beitragseinnahmen der R+V erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 5,4 Prozent

auf 20,9 Milliarden Euro. Das inländische Erstversicherungsgeschäft verzeichnete

ein Plus von 2,8 Prozent und erreichte 16 Milliarden Euro. Alle Sparten trugen

dazu bei. Das Geschäft in der Schaden- und Unfallversicherung wuchs um 5,2

Prozent auf 7,5 Milliarden Euro. Der Umsatz in der Lebens- und

Pensionsversicherung stieg um 0,4 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Sowohl im

Geschäft gegen laufenden Beitrag als auch im Einmalbeitragsgeschäft konnte die

R+V wieder zulegen. Auch in der Krankenversicherung erhöhten sich die

Prozent auf fast eine Milliarde Euro.





