Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar Februar 2025

I. Managerkommentar

in Indien berichtet das Microfinance Institutions Network (MFIN), eine Selbstregulierungsorganisation für MFI in Indien, über eine Verschlechterung der Kreditqualität und einen Rückgang des Kre­ ditportfolios. Die inländische Rating-Agentur lndia Ratings (Fitch) hält den Rating-Ausblick für das GJ-26 stabil, während sie den Sek­ torausblick von neutral auf negativ korrigiert. Angemessene Kapi­ talisierung, Liquiditätspuffer und Gewinnmargen werden dazu bei­ tragen, den derzeitigen Rückgang der Kreditqualität aufzufangen. Oie vom MFIN angekündigten neuen Richtlinien zur Verbesserung einer verantwortungsvollen Kreditvergabepraxis und zur Verringe­ rung der Zahlungsrückstände von MFI dürften sich positiv auf die Qualität der Aktiva auswirken, indem sie eine Überschuldung ver­ hindern, auch wenn es einige Monate dauern könnte,bis die Aus­ wirkungen sichtbar werden. Im Portfolio von I-AM Vision Microfi­ nance wurde die Länderallokation in den letzten Perioden auf der­ zeit ca. sieben Prozent des Fondsvolumens reduziert.

Positive Entwicklung lassen sich seit jahresbeginn in Guatemala beobachten. Eine stabile Inflationsrate und Wirtschaftspolitik haben zu einer positiven Wachstumsdynamik geführt. Im Februar revidier­ te Fitch den Ausblick für das langfristige Emittentenausfallrating des Landes in Fremdwährung von stabil auf positiv. Oie Regierung hat ambitionierte Pläne: Sie will die Steuerausgaben erhöhen, um die Lücke in der Infrastruktur zu schließen und den Fokus auf sozia­ le Bedürfnisse zu legen. Das soll der Wirtschaft des Landes Auftrieb geben und zu wirtschaftlichen Erfolgen führen.



