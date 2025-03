First Mining gibt Finanzergebnis und operative Highlights für das Geschäftsjahr 2024 bekannt

31. März 2025 – Vancouver, Kanada / IRW-Press / First Mining Gold Corp. („First Mining“ oder das „Unternehmen“) (TSX: FF) (OTCQX: FFMGF) (FWB: FMG) gibt im Folgenden sein Finanzergebnis für das mit 31. Dezember 2024 endende vierte Geschäftsquartal und Geschäftsjahr bekannt. Der testierte Konzernabschluss und Lagebericht (MD&A) sowie das Formular zum Jahresbericht (AIF) sind auf der Website von First Mining unter www.firstmininggold.com/investors/reports-filings/financials/ nachzulesen bzw. wurden auch im Unternehmensprofil auf SEDAR + ( www.sedarplus.ca ) und EDGAR ( www.sec.gov ) veröffentlicht.

Highlights für das Gesamtjahr 2024 bzw. das vierte Quartal 2024:

- Zum 31. Dezember 2024 beliefen sich die Barmittel und kurzfristigen Investitionen des Unternehmens auf 13,7 Mio. $ und die Aktienbeteiligung an der Firma PC Gold Inc. (Projekt Pickle Crow) auf 21,5 Mio. $.

- Am 3. Dezember 2024 gab das Unternehmen den positiven Bescheid der kanadischen Behörde für Verträglichkeitsprüfungen (Impact Assessment Agency of Canada) zur Feststellung der Bundeskonformität (Federal Conformity Determination) für die finale Umweltverträglichkeitsprüfung (EIS) für das Goldprojekt Springpole bekannt.

- Am 21. November 2024 veröffentlichte das Unternehmen die Ergebnisse der Explorationsbohrungen in den Erweiterungszielen der Buzz Zone und North Zone. Die ermittelten Goldwerte betrugen in Bohrloch DUP24-028 (Buzz Zone) 1,55 g/t Au auf 15,4 m, davon 3,08 g/t Au auf 5,3 m, und in Bohrloch DUP24-032 (North Zone) 4,00 g/t Au auf 5,7 m, davon 6,65 g/t Au auf 2,0 m.

- Am 19. November 2024 informierte das Unternehmen über die Möglichkeit der Erweiterung seiner Ressourcen in der östlichen Erweiterung des Goldprojekts Springpole. Zu den ersten Ergebnissen des Diamantbohrprogramms 2024 im Bereich der östlichen Erweiterung zählten u. a. 0,83 g/t Au und 8,02 g/t Ag auf 52,50 m sowie 0,61 g/t Au und 4,66 g/t Ag auf 46,50 m in Bohrloch SP24-007.

- Am 13. November 2024 konnte das Unternehmen über ein erstes positives Gutachten eines unabhängigen Prüfungsausschusses für Geotechnik und Bergbaurückstände für das Goldprojekt Springpole berichten.

- Am 5. November 2024 gab das Unternehmen die Einreichung der finalen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltbewertung („EIS/EA“) für das Goldprojekt Springpole bekannt. Die finale EIS/EA umfasst mehr als 14 Jahre Forschungsarbeit und Datenerfassung und beinhaltet mehrere Optimierungen, die seit der Veröffentlichung der Vormachbarkeitsstudie erzielt wurden. Die Einreichung umfasst mehrere wissenschaftliche und technische Disziplinen für den Ausbau eines nachhaltigen Projekts, das einerseits die Umwelt schützt und andererseits einen enormen sozioökonomischen und infrastrukturellen Nutzen bringen wird. Eine im Zuge der Projektplanung durchgeführte Analyse hat ergeben, dass das Projekt alle behördlichen Auflagen erfüllt, einschließlich des Ausgleichs von Fischlebensräumen und der Wasserqualität, und in allen Projektphasen den strengen kanadischen Wasserqualitätsrichtlinien entsprochen wird. Die Beiträge, die von allen Parteien während der Begutachtung des EIS/EA-Entwurfs eingebracht wurden, haben die entsprechenden Optimierungsschritte im Hinblick auf die finale EIS/EA möglich gemacht.

- Am 31. Oktober 2024 gab das Unternehmen bekannt, dass es eine Vereinbarung (Process Agreement) mit der Cat Lake First Nation und der Lac Seul First Nation unterzeichnet hat, die eine maßgebliche Unterstützung bei der Durchführung einer Verträglichkeitsprüfung auf kommunaler Ebene unter der Leitung der Anishinaabe-Stammesgruppe darstellt.

- Am 10. Oktober 2024 schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung (die „Privatplatzierung“) ab und erzielte daraus einen Bruttoerlös von insgesamt 7.352.600 $. Es wurden 54.463.706 Wertpapiereinheiten (die „Privatplatzierungseinheiten“) des Unternehmens zum Preis von 0,135 $ pro Privatplatzierungseinheit begeben. Jede Privatplatzierungseinheit setzte sich aus einer Stammaktie des Unternehmens sowie der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant jeweils ein „Privatplatzierungswarrant“) zusammen. Jeder Privatplatzierungswarrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens, wobei der Ausübungspreis 0,20 $ pro Stammaktie beträgt. Eine Ausübung ist innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der Privatplatzierung möglich.

- Am 26. September 2024 schloss das Unternehmen eine über Broker vermittelte Bought-Deal-Finanzierung (die „Bought-Deal-Finanzierung“) ab und erzielte daraus einen Bruttoerlös von insgesamt 8.050.023 $. Es wurden 59.629.800 Wertpapiereinheiten (die „Bought-Deal-Einheiten“) des Unternehmens zum Preis von 0,135 $ pro Bought-Deal-Einheit begeben. Jede Bought-Deal-Einheit setzte sich aus einer Stammaktie sowie der Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Stammaktienkaufwarrant jeweils ein „Bought-Deal-Warrant“) zusammen. Jeder Bought Deal Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie des Unternehmens, wobei der Ausübungspreis 0,20 $ pro Stammaktie beträgt. Eine Ausübung ist innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten nach dem Abschlussdatum der Bought-Deal-Platzierung möglich.

- Am 9. September 2024 veröffentlichte das Unternehmen neue Analyseergebnisse zur hochgradigen Goldentdeckung Challenger in seinem Explorationsprojekt Birch-Uchi Greenstone Belt. Die Zielzone Challenger liegt 12 km südwestlich des Goldprojekts Springpole und ist eines von mehreren Explorationszielen, die für das Unternehmen oberste Priorität haben.

Am 27. Juni 2024 veröffentlichte das Unternehmen seinen dritten jährlichen Umwelt-, Sozial- und Governance-Bericht („ESG“) für das Jahr 2023, in dem die ESG-Verpflichtungen, -Praktiken und -Leistungen des Unternehmens hervorgehoben werden.

- Am 14. Juni 2024 schloss das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung ab und erzielte daraus einen Bruttoerlös von insgesamt 6.950.000 $. Begeben wurden 31.212.121 Flow-Through-Aktien („FT-Aktien“) im Sinne des kanadischen Einkommenssteuergesetzes (Income Tax Act, ITA) zum Preis von 0,165 $ pro FT-Aktie sowie 10.000.000 Quebec-Flow-Through-Aktien, die als Flow-Through-Aktien im Sinne des ITA und des Steuergesetzes der Provinz Quebec (Taxation Act) gelten (die „Quebec-FT-Aktien“), zum Preis von 0,18 $ pro Quebec-FT-Aktie.

- Lisa Peterson, CPA, CA, Chief Financial Officer und Corporate Secretary des Unternehmens, wird ab dem bzw. um den 4. April 2025 in Mutterschaftsurlaub gehen und dem Unternehmen voraussichtlich im Oktober 2025 wieder zur Verfügung stehen.

Darren Prins, CPA, CA, wurde mit Wirkung zum 31. März 2025 zum Interim Chief Financial Officer des Unternehmens bestellt. Herr Prins ist mit den Kapitalmärkten, der Finanzberichterstattung, dem Risikomanagement und der Steuerplanung bestens vertraut.

Richard Huang, Vice President, Corporate Development des Unternehmens, wird zusätzlich zu seinem aktuellen Posten auch die Funktion des Corporate Secretary übernehmen.

Über First Mining Gold Corp.

First Mining ist ein Golderschließungsunternehmen, das zwei der größten Goldprojekte in Kanada weiterentwickelt: das Goldprojekt Springpole im Nordwesten von Ontario, wo wir mit einer Machbarkeitsstudie begonnen haben und Genehmigungsaktivitäten mit der Einreichung einer endgültigen Umweltverträglichkeitserklärung/Umweltverträglichkeitsprüfung für das Projekt im November 2024 im Gange sind, sowie das Goldprojekt Duparquet, ein Erschließungsprojekt im PEA-Stadium, das sich bei der Verwerfungszone Destor-Porcupine in der produktiven Region Abitibi befindet. First Mining besitzt auch das Goldprojekt Cameron in Ontario sowie ein Portfolio an Beteiligungen an Goldprojekten, einschließlich des Goldprojekts Pickle Crow (das in Partnerschaft mit Firefly Metals Ltd. weiterentwickelt wird) und das Goldprojekt Hope Brook (das im Rahmen einer Partnerschaft mit Big Ridge Gold Corp. weiterentwickelt wird).

First Mining wurde 2015 von Herrn Keith Neumeyer, Founding President und CEO von First Majestic Silver Corp., gegründet.

FÜR FIRST MINING GOLD CORP.

Daniel W. Wilton

Chief Executive Officer & Direktor

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Aussagen“ und „zukunftsgerichtete Informationen“ (zusammen als „zukunftsgerichtete Aussagen“ bezeichnet), die im Einklang mit den geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetzen - einschließlich dem United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 - stehen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung gültig. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen werden häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie „erwartet“, „sieht voraus“, „glaubt“, „plant“, „prognostiziert“, „beabsichtigt“, „schätzt“, „sieht vor“, „möglich“, „eventuell“, „Strategie“, „Ziele“, „Möglichkeiten“, „Chancen“, „gezielt“, „voranbringen“, „Nachweisen““ oder Variationen davon kenntlich gemacht oder besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse auftreten oder erreicht werden „können“, „könnten“, „würden“ oder „werden“, oder die Verneinung eines dieser Begriffe und ähnlicher Ausdrücke.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung, beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln aktuelle Schätzungen, Prognosen, Erwartungen oder Überzeugungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den aktuellen Einschätzungen des Unternehmens oder seinen Beratern sowie auf verschiedenen Annahmen, die von diesen getroffen wurden, und auf Informationen, die ihnen derzeit zur Verfügung stehen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als richtig erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zum Zeitpunkt der Äußerung wider und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die zwar von den jeweiligen Parteien als vernünftig erachtet werden, jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele sowohl bekannte als auch unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit ausgedrückt werden oder können, und die Parteien haben Annahmen und Erwartungen aufgestellt, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder sich auf diese beziehen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem: dass das Geschäft, die Betriebstätigkeit und die Finanzlage des Unternehmens möglicherweise durch den Ausbruch von Epidemien, Pandemien und anderen Gesundheitskrisen bzw. durch Reaktionen von staatlichen und privaten Akteuren auf solche Ausbrüche wesentlich beeinträchtigt werden könnten; Risiken für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter infolge des Ausbruchs von Epidemien, Pandemien oder anderen Gesundheitskrisen, die zu einer Verlangsamung oder vorübergehenden Einstellung des Betriebs auf einigen oder allen Mineralkonzessionsgebieten des Unternehmens sowie im Hauptsitz führen können; Schwankungen auf den Devisenmärkten (wie etwa des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar); Änderungen der nationalen und lokalen Regierung, der Gesetzgebung, der Besteuerung, der Kontrollen, der Vorschriften und der politischen oder wirtschaftlichen Entwicklungen; Risiken und Gefahren im Zusammenhang mit dem Geschäft der Mineralexploration, der Erschließung und des Bergbaus (einschließlich Umweltgefahren, Industrieunfälle, ungewöhnliche oder unerwartete Formationen, Druck, Einstürze und Überschwemmungen); das Vorhandensein von Gesetzen und Vorschriften, die dem Bergbau Beschränkungen auferlegen können; Arbeitnehmerbeziehungen; Beziehungen zu und Ansprüche von lokalen Gemeinden, indigenen Bevölkerungsgruppen und anderen Interessengruppen; Verfügbarkeit und steigende Kosten im Zusammenhang mit Bergbauinputs und Arbeitskräften; der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung; Eigentumsrechte an Konzessionsgebieten. sowie die zusätzlichen Risiken, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens für das am 31. Dezember 2024 endende Jahr beschrieben sind, das bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden im Rahmen des SEDAR-Profils des Unternehmens unter www.sedarplus.ca eingereicht wurde, sowie im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 40-F, der bei der SEC auf EDGAR eingereicht wurde.

First Mining warnt, dass die vorliegende Liste von Faktoren, die die zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können, keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Wenn Anleger und unsere Personen auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen, um Entscheidungen betreffend First Mining zu treffen, sollten sie die oben genannten Faktoren und unsere Unsicherheiten sowie mögliche Ereignisse sorgfältig berücksichtigen. First Mining verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, ob in schriftlicher oder mündlicher Form, die von Zeit zu Zeit vom Unternehmen oder in unserem Auftrag getätigt werden, zu aktualisieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

