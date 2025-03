HEALWELL gibt bevorstehende Ausübung einer Kaufoption durch WELL Health bekannt

TORONTO, ON, 31. März 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. („HEALWELL“ oder das „Unternehmen“) (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert ist, hat heute bekannt gegeben, dass die Firma WELL Health Technologies Corp. („WELL“) die Absicht hat, von ihrem Kaufrecht Gebrauch zu machen und 30.800.000 nachrangig stimmberechtigte Klasse-A-Aktien (Subordinate Voting Shares, „SVS“) sowie 30.800.000 Klasse-B-Aktien mit Mehrfachstimmrecht (Multiple Voting Shares, „MVS“) des Unternehmens von einigen der bestehenden Aktionäre zu übernehmen (das „Kaufrecht“). Die Transaktion erfolgt im Rahmen der Kaufoptionsvereinbarung, die von HEALWELL, WELL, bestimmten Gründungsaktionären von HEALWELL und deren berechtigten Übertragungsempfängern am 1. Oktober 2023 unterzeichnet wurde (die „Kaufoptionsvereinbarung“).

Erwartungsgemäß wird das Kaufrecht zeitgleich mit dem für 1. April 2025 geplanten Abschluss der Übernahme der Firma Orion Health Holdings Limited („Orion Health“) durch das Unternehmen ausgeübt. Die Vertragsparteien haben außerdem die Absicht, zum selben Termin eine Ergänzung zur Kaufoptionsvereinbarung zu unterzeichnen, um die Mechanismen der Ausübung des Kaufrechts zu erleichtern bzw. zu vereinfachen.

Ausübung des Kaufrechts

Es ist davon auszugehen, dass HEALWELL – nach der Ausgabe von 35.643.478 SVS an den Verkäufer im Rahmen der Übernahme von Orion Health, der Emission von 12.737.500 SVS in Verbindung mit der Umwandlung von 12.737.500 Zeichnungsscheinen als Teil der 25,5-Mio.-$-Eigenkapitalfinanzierung, die teilweise zur Bezahlung des Kaufpreises für Orion Health verwendet wurde, sowie der Ausübung oder Umwandlung bestimmter ausstehender Warrants und Wandelschuldverschreibungen – zum Zeitpunkt der Übernahme von Orion Health durch HEALWELL über rund 261.547.371 ausgegebene und ausstehende SVS verfügen wird. Im Anschluss an die Ausübung des Kaufrechts wird WELL voraussichtlich 97.223.161 SVS und 30.800.000 MVS besitzen, was etwa 37,3 % der wirtschaftlichen Beteiligung und etwa 69,6 % der Stimmrechte an HEALWELL auf unverwässerter Basis entspricht. Jede MVS gewährt neun Stimmen pro Aktie und jede SVS eine Stimme pro Aktie.

Seite 2 ► Seite 1 von 5