Mit Kreislaufwirtschaft nachhaltig wirtschaften (FOTO)

Holzminden (ots) - Nur mit dem Wandel von der linearen zur zirkulären Wirtschaft

lässt sich der Klimawandel wirksam eindämmen. Das kann gelingen, wenn Rohstoffe

nach ihrer Nutzung konsequent wieder in die Natur gelangen.



Seit Beginn der Industrialisierung hat der Mensch die Natur und ihre Rohstoffe

für seine Zwecke genutzt und die Folgen dabei oft ausgeblendet. Das hat den

Klimawandel befördert, den wir heute infolge dieses Handelns deutlich spüren

können. Politik, Gesellschaft und Wirtschaft haben daher erkannt, dass die

Gesellschaft als Ganzes gemeinsam handeln und Verantwortung übernehmen muss. Die

Wirtschaft kann global einen wesentlichen Beitrag leisten. Denn ein Großteil der

globalen Treibhausgasemissionen und des Verlusts der Artenvielfalt entstehen

aufgrund intensiver Rohstoffförderung und -verarbeitung. Wenn sich die

Entwicklung wie bisher fortsetzen würde, könnte sich der Materialverbrauch bis

zum Jahr 2060 verdoppeln. Das Klima und damit alle Ökosysteme würden stark

darunter leiden.





Konsequenter Wandel für gutes KlimaWenn das Klima langfristig profitieren soll, muss ein Wandel von der linearenzur Kreislaufwirtschaft stattfinden. Dieser Ansatz bietet und schafft Wege,Rohstoffe in einen Kreislauf zu überführen und so dauerhaft zu nutzen. Mitanderen Worten - jeder Rohstoff erhält nach seinem ersten Gebrauch ein neuesbzw. erneutes Einsatzgebiet. Er zirkuliert permanent durch dieWertschöpfungskette.Unternehmen tragen dabei wesentlich zum Wandel von der linearen zurKreislaufwirtschaft bei. So wie der global agierende DAX-Konzern Symrise ausHolzminden. Das Unternehmen nutzt über 10.000 größtenteils natürliche Rohstoffeund schafft Lösungen, die mit Geschmack, Duft und Funktionalität zur Ernährung,Gesundheit und Pflege von Verbrauchern rund um den Globus beitragen. Da seinGeschäftsmodell besonders eng mit der Natur verwoben ist, hat Symrise früherkannt, dass die Prinzipien der Kreislaufwirtschaft zum Erhalt der Natur unddamit seiner Geschäftsgrundlage beitragen. Aus diesem Grund haben die Fachkräfteim Unternehmen bereits zahlreiche innovative Ideen und Ansätze entwickelt, diedem Kreislaufansatz folgen.Biologischer Kreislauf im FokusSymrise konzentriert sich dabei auf den biologischen Kreislauf, der jeneProzesse beschreibt, die zunächst Roh- und Nährstoffe aus dem Boden nutzen undihm diese dann wieder zurückgeben, damit die Natur sich regenerieren kann. AlleProdukte gelangen also nach ihrer Nutzung wieder in die Natur. Dazu gehören