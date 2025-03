eSystems und Kontron Solar optimieren das PV-Überschussladen (FOTO)

DerKosmokrat schrieb 27.03.25, 14:59

Ich denke, in den nächsten Wochen kommen noch mal News über neu gewonnene Projekte. Im Earnings Call heute wurde erwähnt, dass man in etlichen Tendern involviert ist, in vielen werden chinesische Firmen explizit ausgeschlossen. Da stehen die Chancen für Kontron sicher gut.

So wie ich das verstanden habe, kann Kontron auch nicht viel mehr Projekte stemmen, also konzentrieren sie sich auf die, mit den höchsten Margen. Die Profitabilität sollte also weiter steigen.