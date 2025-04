Klein, modular, unaufhaltsam: SMRs als Gamechanger der Energieindustrie

Liebe Leserinnen und Leser,

SMRs werden in Zukunft die großen Nachfragetreiber nach Uran sein!

Momentan werden weltweit fast ausschließlich große Atomreaktoren mit Nennleistungen von teilweise weit über 1.000 Megawatt für die Stromerzeugung verwendet. Allerdings ist gerade ein zukünftiger, riesiger Wachstumsmarkt für Uran im Entstehen. Es handelt sich dabei um so genannte „Small Modular Reactors“ – kurz „SMRs“, also kleine Einheiten, die modular in einer Fabrik gebaut und zum späteren Einsatzort gebracht werden können. Die einzelnen SMR-Einheiten haben eine Leistung von zumeist unter 400 Megawatt und können ohne Brennstoffumladung 3 bis 5 Jahre betrieben werden – im Grundlastbetrieb ohne Unterbrechung. Dass dies funktioniert beweisen seit den 1950er Jahren zahllose Flugzeugträger und U-Boote, die von kleineren Reaktoren sicher mit Strom versorgt werden.

Atomkraft der Zukunft: SMRs als Goldgrube für Uran-Investoren

SMRs bieten den Vorteil, dass sie nahezu überall auf der Welt installiert werden können und somit ideal für die dezentrale Energieversorgung und dabei vor allem auch für kleinere Netze, Inselstaaten oder abgelegene Standorte wie etwa Bergbauminen und Militärbasen interessant sind. In Großbritannien, Kanada, Belgien und den USA wurden bereits bedeutende Fortschritte bei der staatlichen finanziellen Unterstützung dieser innovativen, kohlenstofffreien Energiequellen erzielt und entsprechend gefördert. Auch Frankreich hat jüngst bekräftigt, zukünftig auf SMRs zu setzen.

Schon jetzt gibt es Pläne für eine SMR-Kapazität von 25 Gigawatt, aktuelle politische Vorgaben implizieren eine SMR-Kapazität von 40 Gigawatt bis 2025. Dahingehend fordert die Industrie eine Kapazität bis Mitte des Jahrhunderts von mindestens 120 Gigawatt! Viele Experten erwarten gar eine SMR-Kapazität von 200 Gigawatt bis Mitte des Jahrhunderts. Ein enormer Markt, der hier am Entstehen ist und in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts so richtig in Schwung kommen wird oder wie es jüngst der britische Energieminister Ed Miliband hinsichtlich SMRs sagte: „Bauen, bauen, bauen“.

Quelle: IEA: The Path to a New Era for Nuclear Energy

Kumuliert fehlen jedoch allein bis 2030 geschätzte 500 Millionen Pfund Triuranoctoxid (U3O8), des Brennstoffs, der für den Betrieb von Reaktoren unerlässlich ist. Für 2025 ist von einem Angebot von etwa 150 Millionen Pfund U3O8 auszugehen, welches die Nachfrage nach 190 Millionen Pfund U3O8 nicht einmal annähernd wird decken können. Diese eklatante Unterversorgung mit Uran eröffnet für interessierte Investoren exzellente Chancen, am Uranmarkt zu partizipieren.

