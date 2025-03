INSM startet Monitoring der Vorschläge von Union und SPD

Berlin (ots) - Ab sofort prüft die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

(INSM) die einzelnen Vorschläge der designierten Koalitionäre CDU/CSU und SPD

darauf, wie sie sich auf das Wachstum der deutschen Volkswirtschaft auswirken.

Die Arbeitsergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen werden

volkswirtschaftlich analysiert und bewertet. Die Veröffentlichung erfolgt

täglich auf den sozialen Medien der INSM und einer eigens eingerichteten Website

(https://insm.de/aktuelles/kampagnen/wirtschaftswende/initiative-wachstums-test)

.





Unions-Kanzlerkandidat und Wahlsieger Friedrich Merz hatte nach der

Bundestagswahl im Februar gesagt: "Alle Entscheidungen, die wir treffen, müssen

sich an ihrer Auswirkung auf das Wachstum messen lassen." An dieser

Selbstverpflichtung misst die INSM die künftigen Regierungsparteien.



"Die bisherigen Ergebnisse aus den Verhandlungen sind kaum auf langfristiges

Wirtschaftswachstum ausgerichtet", resümiert Thorsten Alsleben, der

Geschäftsführer der INSM. "Der Wirtschaftsstandort Deutschland braucht mehr als

Schulden, die den Niedergang der Wirtschaft kaschieren. Teure

Einzelsubventionen, zum Beispiel die Förderung der Elektromobilität, und

Wahlgeschenke wie die Mütterrente sind ein fatales Signal. Bisher sieht es eher

nach einem ,Weiter so' anstatt einer echten Wirtschaftswende aus."



Die wirtschaftliche Lage in Deutschland ist ernster, als die allgemeine Stimmung

es widerspiegelt. Unternehmen kämpfen mit hohen Steuerlasten, wachsender

Bürokratie, zu hohe Energiepreise und einer insgesamt zu geringen

Wachstumsdynamik. All diese Faktoren führen dazu, dass Investitionen ausbleiben,

Arbeitsplätze gefährdet sind und Deutschland zunehmend an Wettbewerbsfähigkeit

verliert.



