ING Deutschland bietet Zinsrabatt für Baufinanzierungen zur energetischen Modernisierung

- "Baufi Energy": 0,10 Prozentpunkte Rabatt für Maßnahmen zur Verbesserung derEnergieeffizienz um mindestens eine Klasse auf wenigstens F- Für Neu- und Bestandskunden ab 100.000 Euro Darlehenshöhe;bereitstellungszinsfreie Zeit von 18 Monaten- ING Deutschland geht nächsten Schritt auf dem Weg zum klimaneutralenKreditbuchDie ING Deutschland bietet Kundinnen und Kunden, die ein Darlehen zurenergetischen Modernisierung einer Immobilie aufnehmen, künftig einen Zinsrabattvon 0,10 Prozentpunkten. Die vergünstigten Konditionen von "Baufi Energy" geltenfür Neu- und Bestandskunden, die mit den Maßnahmen die Energieeffizienz ihrerImmobilie laut Energieausweis um mindestens eine Klasse auf wenigstens Ferhöhen.Der Zins-Rabatt gilt für das gesamte Darlehen ab einer Höhe von 100.000 Euro."Baufi Energy" bietet bis zu 18 Monate bereitstellungszinsfreie Zeit und giltfür Neu-, Anschluss- und Modernisierungsfinanzierungen. Vom Zinsrabattprofitieren Kundinnen und Kunden, die eine Bestandsimmobilie energetischmodernisieren, eine Immobilie kaufen und anschließend energetisch modernisierenoder innerhalb von 18 Monaten anschlussfinanzieren und im Anschlussmodernisieren möchten.Das neue Angebot ist für die ING ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einemnachhaltigeren Portfolio in der Immobilienfinanzierung. Mit "Baufi Energy" sollder Anteil an Objekten mit besserer Energieeffizienzklasse im Neugeschäft und imBestandsportfolio weiter erhöht werden. Die ING richtet bereits seit einigenJahren ihr Kreditbuch am 1,5-Grad-Klimaziel des Pariser Abkommens von 2015 aus.Bis spätestens 2050 sollen die Emissionen des eigenen Kreditbuchs auf netto nullreduziert werden. "Baufi Energy" ergänzt die bestehenden Angebote der INGDeutschland im Privatkundengeschäft wie "Baufi Green" (0,10 ProzentpunkteZins-Rabatt auf Immobilien der Energieeffizienzklassen A und A+), "WohnkreditEnergy" (1 Prozentpunkt Zins-Rabatt für energetisches Modernisieren bis 90.0000Euro) und die Vermittlung von Modernisierungspartnern für mehr Energieeffizienz.Weitere Informationen zu ING Baufi Energy(https://www.ing.de/baufinanzierung/baufi-energy/)