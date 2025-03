Ein halb-humanoider, verkörperter KI-Serviceroboter für kommerzielle Anwendungen

SHENZHEN, China, 31. März 2025 /PRNewswire/ -- Pudu Robotics, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Servicerobotik, hat offiziell den FlashBot Arm, einen innovativen halb-humanoiden, verkörperten KI-Serviceroboter vorgestellt, der speziell auf kommerzielle Serviceumgebungen zugeschnitten ist. Der von Pudu X-Lab entwickelte FlashBot Arm erweitert die Fähigkeiten des Flaggschiffs FlashBot des Unternehmens und kombiniert fortschrittliche humanoide Manipulation mit intelligenten Lieferfähigkeiten, die durch modernste verkörperte KI unterstützt werden. Dank dieser Integration kann der Roboter eine Vielzahl von Aufgaben in komplexen Umgebungen wie Hotels, Bürogebäuden, Restaurants, Einzelhandelsgeschäften und Gesundheitseinrichtungen autonom ausführen, was einen bedeutenden Fortschritt für halb-humanoide Roboter in kommerziellen Anwendungen darstellt.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Robotern mit eingeschränkter Mobilität verfügt der FlashBot Arm über Echtzeit-Wahrnehmungs-, Entscheidungs- und Ausführungsfähigkeiten, die es ihm ermöglichen, ein geschlossenes, autonomes Aufgabensystem in dynamischen Umgebungen zu erstellen. Beispielsweise in Hotelumgebungen, in denen das Fehlen von IoT-Systemen oder Renovierungsbeschränkungen die Fähigkeit herkömmlicher Roboter beeinträchtigen können, Aufzüge für Lieferungen über mehrere Stockwerke zu nutzen. Der FlashBot Arm revolutioniert diesen Prozess durch seine Roboterarme und die Geschicklichkeit seiner Endeffektoren. Er erreicht vollständig autonome Arbeitsabläufe von der Artikelaufnahme über den Aufzugsbetrieb bis hin zur präzisen Lieferung, während sein großes sprachmodellbasiertes Interaktionssystem die Servicequalität auf ein beispielloses Niveau hebt.

Hauptmerkmale und Innovationen:

Überlegene Manipulationsfähigkeiten:

Ausgestattet mit zwei Roboterarmen mit sieben Freiheitsgraden, die angehoben werden können, erreicht der FlashBot Arm eine Reichweite von bis zu zwei Metern. Der Roboter verfügt über die von Pudu selbst entwickelten, geschickten Hände mit elf Freiheitsgraden, bekannt als PUDU DH11, die ihm Vielseitigkeit und Präzision bei Fingerbewegungen wie dem Drücken von Knöpfen, dem Greifen von Gegenständen und dem Transport von Gegenständen ermöglichen. Dank dieser Flexibilität kann sich der Roboter mühelos an verschiedene Aufgaben anpassen, ohne dass kostspielige Änderungen an der bestehenden Infrastruktur erforderlich sind.